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“Яллама” божхона постидан ўтаётган машинадан 20 кг “героин” топилди — видео
“Яллама” божхона постидан ўтаётган машинадан 20 кг “героин” топилди — видео
Героин юкхонанинг таг қисмидаги хуфия бўлмаларида 36 дона усти скотч билан ўралган ҳолда топилди.
2023-10-07T10:23+0500
2023-10-07T10:23+0500
жамият
ўзбекистон
чегара
божхона
наркотик
наркотик моддалар
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ТОШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Тошкент вилоятидаги “Яллама” чегара божхона постида 20 кг "героин" фош этилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси хабар берди.Қайд этилишича, Тошкент вилояти божхона бошқармаси ходимлари ДХХ Чегара қўшинлари билан ҳамкорликда "Яллама" божхона постида ҳужжатларда "бўш" деб кўрсатилган машина юкхонасидан 20 кг "героин" борлигини фош қилишди.Героин пост орқали республикадан чиқиб кетаётган фуқаро бошқарувидаги "Мерседес-Бенц" автотранспорт воситаси аниқланди. Героин юкхонанинг таг қисмидаги хуфия бўлмаларида 36 дона усти скотч билан ўралган ҳолда топилди.
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тошкент вилояти божхона бошқармаси дхх чегара қўшинлари "яллама" божхона пости 20 кг "героин"
тошкент вилояти божхона бошқармаси дхх чегара қўшинлари "яллама" божхона пости 20 кг "героин"

“Яллама” божхона постидан ўтаётган машинадан 20 кг “героин” топилди — видео

10:23 07.10.2023
© Sputnik Амир ИсаевУничтожение незаконных наркотических веществ, архивное фото
Уничтожение незаконных наркотических веществ, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2023
© Sputnik Амир Исаев
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Героин юкхонанинг таг қисмидаги хуфия бўлмаларида 36 дона усти скотч билан ўралган ҳолда топилди.
ТОШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Тошкент вилоятидаги “Яллама” чегара божхона постида 20 кг "героин" фош этилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси хабар берди.
Қайд этилишича, Тошкент вилояти божхона бошқармаси ходимлари ДХХ Чегара қўшинлари билан ҳамкорликда "Яллама" божхона постида ҳужжатларда "бўш" деб кўрсатилган машина юкхонасидан 20 кг "героин" борлигини фош қилишди.
Героин пост орқали республикадан чиқиб кетаётган фуқаро бошқарувидаги "Мерседес-Бенц" автотранспорт воситаси аниқланди. Героин юкхонанинг таг қисмидаги хуфия бўлмаларида 36 дона усти скотч билан ўралган ҳолда топилди.
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