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https://sputniknews.uz/20231007/afgoniston-zilzila-14-kishi-halok-boldi-78-kishi-jarohatlandi-39748444.html
Афғонистонда зилзила оқибатида 14 киши ҳалок бўлди, 78 киши жароҳатланди
Афғонистонда зилзила оқибатида 14 киши ҳалок бўлди, 78 киши жароҳатланди
Бугун Афғонистон ғарбида 6,4 магнитудали бир неча зилзила содир бўлди.
2023-10-07T16:29+0500
2023-10-07T16:29+0500
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ТОШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Афғонистон ғарбида содир бўлган зилзила оқибатида камида 14 киши ҳалок бўлди, 78 киши жароҳатланди. Бу ҳақда Ҳирот вилояти соғлиқни сақлаш департаменти директори Муҳаммад Толиб Шаҳид маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Қўшимча қилинишича, бино вайроналари остидан жасадлар топилгани туфайли қурбонлар сони ортиши мумкин.
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афғонистон ғарби 6,4 магнитудали зилзила
афғонистон ғарби 6,4 магнитудали зилзила

Афғонистонда зилзила оқибатида 14 киши ҳалок бўлди, 78 киши жароҳатланди

16:29 07.10.2023
© AP Photo / BORIS GRDANOSKIСейсмограф Института землетрясений в столице Македонии
Сейсмограф Института землетрясений в столице Македонии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / BORIS GRDANOSKI
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Бугун Афғонистон ғарбида 6,4 магнитудали бир неча зилзила содир бўлди.
ТОШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Афғонистон ғарбида содир бўлган зилзила оқибатида камида 14 киши ҳалок бўлди, 78 киши жароҳатланди. Бу ҳақда Ҳирот вилояти соғлиқни сақлаш департаменти директори Муҳаммад Толиб Шаҳид маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Афғонистон ғарбидаги Ҳирот вилоятида шанба куни содир бўлган 6,3 магнитудали зилзила оқибатида 14 киши ҳалок бўлди, 78 киши жароҳатланди”, дейилади хабарда.
Қўшимча қилинишича, бино вайроналари остидан жасадлар топилгани туфайли қурбонлар сони ортиши мумкин.
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