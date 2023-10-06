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https://oz.sputniknews.uz/20231006/rossiya-ozbekistonlik-talabalar-tahsil-mishustin-39712436.html
Россияда энг кўп ўзбекистонлик талабалар таҳсил олмоқда — Мишустин
Россияда энг кўп ўзбекистонлик талабалар таҳсил олмоқда — Мишустин
Шавкат Мирзиёев ва Михаил Мишустин ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
2023-10-06T15:47+0500
2023-10-06T16:03+0500
сиёсат
россия
ўзбекистон
талабалар
михаил мишустин
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ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Россияда энг кўп ўзбекистонлик талабалар таҳсил олмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин маълум қилди.Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия бош вазири Михаил Мишустин ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
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россияда ўзбекистонлик талабалар шавкат мирзиёев михаил мишустин учрашув
россияда ўзбекистонлик талабалар шавкат мирзиёев михаил мишустин учрашув

Россияда энг кўп ўзбекистонлик талабалар таҳсил олмоқда — Мишустин

15:47 06.10.2023 (янгиланди: 16:03 06.10.2023)
© пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций УзбекистанаСтуденты. Архивное фото
Студенты. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2023
© пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев ва Михаил Мишустин ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Россияда энг кўп ўзбекистонлик талабалар таҳсил олмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин маълум қилди.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия бош вазири Михаил Мишустин ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
"Ўзаро ҳамкорлигимизнинг жуда муҳим соҳаси - таълим ҳақида ҳам айтмоқчиман. Ўзбекистонлик талабаларнинг энг кўп сони Россияда 63 минг нафарни ташкил қилади. Ҳукумат квотаси 800 тагача оширилди. Ўзбекистонда Россия олий ўқув юртларининг 15 та филиали очилди. Менимча, бу эрда яқинроқ ҳамкорлик қилиш учун ҳали ҳам имкониятлар мавжуд", — деди Мишустин.
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