https://sputniknews.uz/20231005/valyutalar-kursi-6-oktabr-39656435.html
Доллар тушди — 6 октябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар тушди — 6 октябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар сўмга нисбатан 9,80 сўмга арзонлашди.
2023-10-05T16:00+0500
2023-10-05T16:00+0500
2023-10-05T16:03+0500
иқтисод
ўзбекистон
марказий банк
валюта курслари
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ТОШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 6 октябрда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.Унга кўра, доллар 9,80 сўмга арзонлашди ва 12 198,12 сўмни ташкил қилди. Евро 0,68 сўмга қимматлашди ва 12 817,78 сўмга тенг бўлди. Рубль эса 0,52 сўмга арзонлашди, 122,27 сўмни ташкил қилди.
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валюталар курси марказий банк доллар курси ўзбекистон
валюталар курси марказий банк доллар курси ўзбекистон
Доллар тушди — 6 октябрда амалда бўладиган валюталар курси
16:00 05.10.2023 (янгиланди: 16:03 05.10.2023)
Доллар сўмга нисбатан 9,80 сўмга арзонлашди.
ТОШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 6 октябрда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.
Унга кўра, доллар 9,80 сўмга арзонлашди ва 12 198,12 сўмни ташкил қилди. Евро 0,68 сўмга қимматлашди ва 12 817,78 сўмга тенг бўлди.
Рубль эса 0,52 сўмга арзонлашди, 122,27 сўмни ташкил қилди.