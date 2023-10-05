Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://oz.sputniknews.uz/20231005/samarqandda-markaziy-osiyo-yoshlar-eko-oromgohining-yopilish-marosimi-otkazildi-39652116.html
Самарқандда Марказий Осиё ёшлар эко-оромгоҳининг ёпилиш маросими ўтказилди — фото
Самарқандда Марказий Осиё ёшлар эко-оромгоҳининг ёпилиш маросими ўтказилди — фото
Марказий Осиё ёшлар экологик оромгоҳи 1–5 октябрь кунлари Самарқанд шаҳрида Барқарор ривожланиш маданиятини илгари суриш ҳамда болалар ва ёшларни иқлим кун тартибига жалб қилиш бўйича Марказий Осиё стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадида ташкил этилди.
2023-10-05T14:59+0500
2023-10-05T15:01+0500
жамият
ўзбекистон
самарқанд
экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/05/39652316_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ac17ebead4b7792a2b7c5b857c37ffda.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Самарқандда БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича конференцияси — COP-28 га бағишланган Марказий Осиё ёшлар экологик оромгоҳининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги хабар берди.Марказий Осиё ёшлар экологик оромгоҳи 1–5 октябрь кунлари Самарқанд шаҳрида Барқарор ривожланиш маданиятини илгари суриш ҳамда болалар ва ёшларни иқлим кун тартибига жалб қилиш бўйича Марказий Осиё стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадида ташкил этилди.Оромгоҳда 5 та мамлакатдан келган 60 нафар экофаол, олимлар ва хорижий ташкилотлар вакиллари Марказий Осиёнинг барқарор ривожланиш маданиятини ривожлантириш стратегиясини муҳокама қилишди.Шунингдек, эко-оромгоҳ доирасида " Eco-Zakovat" интеллектуал ўйини ўтказилди.Эко-оромгоҳ якунида “Ипак йўли” халқаро туризм ва маданий мерос университети ҳудудида дарахт кўчатлари ўтқазилиб, эсдалик нишонига имзо чекилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/05/39652316_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_ae2dbc62f98c8692e1861733936a459e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самарқанд марказий осиё ёшлар эко-оромгоҳи
самарқанд марказий осиё ёшлар эко-оромгоҳи

Самарқандда Марказий Осиё ёшлар эко-оромгоҳининг ёпилиш маросими ўтказилди — фото

14:59 05.10.2023 (янгиланди: 15:01 05.10.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанСамарқандда Марказий Осиё ёшлар эко-оромгоҳининг ёпилиш маросими ўтказилди
Самарқандда Марказий Осиё ёшлар эко-оромгоҳининг ёпилиш маросими ўтказилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Марказий Осиё ёшлар экологик оромгоҳи 1–5 октябрь кунлари Самарқанд шаҳрида Барқарор ривожланиш маданиятини илгари суриш ҳамда болалар ва ёшларни иқлим кун тартибига жалб қилиш бўйича Марказий Осиё стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадида ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Самарқандда БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича конференцияси — COP-28 га бағишланган Марказий Осиё ёшлар экологик оромгоҳининг тантанали ёпилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги хабар берди.
Маросимда "Замин" фонди Васийлик кенгаши раиси Зироат Мирзиёева, UNICEF ижрочи директори ўринбосари Тед Чаибан, Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазири Азиз Абдуҳакимов, Мактабгача ва мактаб таълими вазири Ҳилола Умарова, Ёшлар ишлари агентлиги директори ўринбосари Дилнозахон Каттахонова, БМТ тузилмалари, давлат ва жамоат ташкилотлари вакиллари иштирок этди.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря
В Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Марказий Осиё ёшлар экологик оромгоҳи 1–5 октябрь кунлари Самарқанд шаҳрида Барқарор ривожланиш маданиятини илгари суриш ҳамда болалар ва ёшларни иқлим кун тартибига жалб қилиш бўйича Марказий Осиё стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадида ташкил этилди.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря
В Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Оромгоҳда 5 та мамлакатдан келган 60 нафар экофаол, олимлар ва хорижий ташкилотлар вакиллари Марказий Осиёнинг барқарор ривожланиш маданиятини ривожлантириш стратегиясини муҳокама қилишди.
Шунингдек, эко-оромгоҳ доирасида " Eco-Zakovat" интеллектуал ўйини ўтказилди.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанВ Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря
В Самарканде прошла торжественная церемония закрытия Центральноазиатского молодежного экологического лагеря - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Оромгоҳда Экология вазирлиги ҳузурида Ёшлар қўмитасини ташкил этиш, ишлаб чиқилган қоидалар ва атроф-муҳит дастурлари бўйича овоз бериш ҳамда фикр билдириш имкониятини яратиш, ишга жойлашиш ва университетга кириш вақтида волонтёрлик фаолиятини ҳисобга олиш, йўқолган ўсимликларнинг ўрнини қоплаш, аҳоли, айниқса, ёшларнинг экологик маданиятини юксалтириш учун сунъий ўрмонлар барпо этиш, экостартапларни молиялаштириш орқали зарарли чиқиндиларни камайтириш, электромобиллар ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ёқилғида ҳаракатланувчи транспорт воситаларининг катализаторларини яхшилаш каби муҳим таклифлар илгари сурилди.
Эко-оромгоҳ якунида “Ипак йўли” халқаро туризм ва маданий мерос университети ҳудудида дарахт кўчатлари ўтқазилиб, эсдалик нишонига имзо чекилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0