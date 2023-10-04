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https://sputniknews.uz/20231004/toshkent-agroekspress-loyiha-geografiya-kengaytirish-39598875.html
Тошкент “Агроэкспресс” лойиҳасини кенгайтиришдан манфаатдор — Асадов
Тошкент “Агроэкспресс” лойиҳасини кенгайтиришдан манфаатдор — Асадов
Ўзбекистон Россия томони билан “Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида етказиб бериш географиясини кенгайтириш имкониятлари устида ишламоқда.
2023-10-04T11:56+0500
2023-10-04T11:56+0500
иқтисод
ўзбекистон - россия
темир йўл
ботиржон асадов
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ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Ўзбекистон Россия томони билан “Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида етказиб бериш географиясини кенгайтириш имкониятлари устида ишламоқда. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Асадовнинг таъкидлашича, яқин кунларда Жиззахда йилига 810 минг тоннагача маҳсулот ишлаб чиқариш қувватига эга аграр мажмуа ишга тушади."Агроэкспресс" - бу Россия темир йўллари логистикаси ва РЭЦ компаниясининг Хитой, Туркия ва МДҲ мамлакатларига экспресс контейнер поездлари ёрдамида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш бўйича ихтисослашган хизмати.Йўналишлар рўйхатини кенгайтириш ва замонавий транспорт ечимларини қўллаш, совутгичли контейнерлар ва флекситанкларни қўллаш орқали хизмат кўрсатиш доимий равишда такомиллаштирилмоқда. Июнь ойида мазкур хизматни жорий этиш бўйича Ўзбекистоннинг "Uzagrologistics Centers" компанияси билан шартнома имзоланган эди.“Яшил йўлак” тамойили бўйича юкларни ташиш Ўзбекистондан Россияга маҳсулотларни максимал беш кундан ортиқ бўлмаган муддатда етказиб беришни таъминлайди.
https://sputniknews.uz/20230817/agroekspress-poezdi-uchun-jizzaxda-logistika-markazi-paydo-boladi-37970071.html
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ўзбекистон россия “агроэкспресс” лойиҳаси география ўзбекистоннинг россиядаги элчиси ботиржон асадов
ўзбекистон россия “агроэкспресс” лойиҳаси география ўзбекистоннинг россиядаги элчиси ботиржон асадов

Тошкент “Агроэкспресс” лойиҳасини кенгайтиришдан манфаатдор — Асадов

11:56 04.10.2023
© Пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер" Агроэкспресс
Агроэкспресс - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2023
© Пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер"
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Ўзбекистон Россия томони билан “Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида етказиб бериш географиясини кенгайтириш имкониятлари устида ишламоқда.
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Ўзбекистон Россия томони билан “Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида етказиб бериш географиясини кенгайтириш имкониятлари устида ишламоқда. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.
“2023-2024 йилларда тезлаштирилган темир йўл транспортидан фойдаланган ҳолда ўзаро маҳсулот етказиб беришни кўпайтириш бўйича келишувга эришилди. Биз нафақат Тошкент-Москва йўналишида, балки Ўзбекистон ва Россиянинг бошқа вилоятларидан ҳам етказиб беришни ташкил этиш имкониятларини ўрганмоқдамиз”, — деди дипломат.
Асадовнинг таъкидлашича, яқин кунларда Жиззахда йилига 810 минг тоннагача маҳсулот ишлаб чиқариш қувватига эга аграр мажмуа ишга тушади.
"Агроэкспресс" - бу Россия темир йўллари логистикаси ва РЭЦ компаниясининг Хитой, Туркия ва МДҲ мамлакатларига экспресс контейнер поездлари ёрдамида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш бўйича ихтисослашган хизмати.
Йўналишлар рўйхатини кенгайтириш ва замонавий транспорт ечимларини қўллаш, совутгичли контейнерлар ва флекситанкларни қўллаш орқали хизмат кўрсатиш доимий равишда такомиллаштирилмоқда. Июнь ойида мазкур хизматни жорий этиш бўйича Ўзбекистоннинг "Uzagrologistics Centers" компанияси билан шартнома имзоланган эди.
“Яшил йўлак” тамойили бўйича юкларни ташиш Ўзбекистондан Россияга маҳсулотларни максимал беш кундан ортиқ бўлмаган муддатда етказиб беришни таъминлайди.
РФ и Узбекистан обсудили проект Агроэкспресс - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2023
"Агроэкспресс" поезди учун Жиззахда логистика маркази пайдо бўлади
17 Август, 21:35
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