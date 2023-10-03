https://sputniknews.uz/20231003/rossiya-halol-kolbasa-chochqa-39563604.html
Россияда ҳалол колбасада чўчқа гўшти топилди
Россияда ҳалол колбасада чўчқа гўшти топилди
Россиянинг Свердлов вилоятида “варёная колбаса Мусульманская” ва “Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль” маҳсулотларида чўчқа ДНКси аниқланди. Вилоят прокуратураси тегишли чора кўриши учун ҳужжатлар тайёрланмоқда.
2023-10-03T16:15+0500
2023-10-03T16:15+0500
2023-10-03T16:35+0500
россия
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ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Россиянинг Свердлов вилоятида “варёная колбаса Мусульманская” ва “Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль” маҳсулотларида чўчқа ДНКси аниқланди. Бу ҳақда минтақа бўйича Россия ветеринария ва фитосанитария назорати бўйича федерал хизмати (Россельхознадзор) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, лаборатория текширувлари Карамишева С.В. якка тартибдаги тадбиркор ва “Равис – Сосновская паранда фабрикаси” корхонаси маҳсулотларида чўчқа ДНКси борлигини кўрсатган.Россельхознадзор хабарига кўра, ишлаб чиқарувчилар маҳсулот маркировкаси ва унинг ҳақиқий таркиби бир-бирига мос келмаслиги ҳақида хабардор қилинган.Вилоят прокуратураси тегишли чора кўриши учун ҳужжатлар тайёрланмоқда.
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россия ҳалол колбаса чўчқа гўшти
россия ҳалол колбаса чўчқа гўшти
Россияда ҳалол колбасада чўчқа гўшти топилди
16:15 03.10.2023 (янгиланди: 16:35 03.10.2023)
“Варёная колбаса Мусульманская” ва “Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль” маҳсулотларида чўчқа ДНКси аниқланган.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Россиянинг Свердлов вилоятида “варёная колбаса Мусульманская” ва “Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль” маҳсулотларида чўчқа ДНКси аниқланди. Бу ҳақда минтақа бўйича Россия ветеринария ва фитосанитария назорати бўйича федерал хизмати (Россельхознадзор) матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, лаборатория текширувлари Карамишева С.В. якка тартибдаги тадбиркор ва “Равис – Сосновская паранда фабрикаси” корхонаси маҳсулотларида чўчқа ДНКси борлигини кўрсатган.
Россельхознадзор хабарига кўра, ишлаб чиқарувчилар маҳсулот маркировкаси ва унинг ҳақиқий таркиби бир-бирига мос келмаслиги ҳақида хабардор қилинган.
Вилоят прокуратураси тегишли чора кўриши учун ҳужжатлар тайёрланмоқда.