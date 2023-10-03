Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20231003/rossiya-halol-kolbasa-chochqa-39563604.html
Россияда ҳалол колбасада чўчқа гўшти топилди
Россияда ҳалол колбасада чўчқа гўшти топилди
Россиянинг Свердлов вилоятида “варёная колбаса Мусульманская” ва “Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль” маҳсулотларида чўчқа ДНКси аниқланди. Вилоят прокуратураси тегишли чора кўриши учун ҳужжатлар тайёрланмоқда.
2023-10-03T16:15+0500
2023-10-03T16:35+0500
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39562850_1:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_cd0bf38ecfa3459a763cee51a73fbe94.png
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Россиянинг Свердлов вилоятида “варёная колбаса Мусульманская” ва “Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль” маҳсулотларида чўчқа ДНКси аниқланди. Бу ҳақда минтақа бўйича Россия ветеринария ва фитосанитария назорати бўйича федерал хизмати (Россельхознадзор) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, лаборатория текширувлари Карамишева С.В. якка тартибдаги тадбиркор ва “Равис – Сосновская паранда фабрикаси” корхонаси маҳсулотларида чўчқа ДНКси борлигини кўрсатган.Россельхознадзор хабарига кўра, ишлаб чиқарувчилар маҳсулот маркировкаси ва унинг ҳақиқий таркиби бир-бирига мос келмаслиги ҳақида хабардор қилинган.Вилоят прокуратураси тегишли чора кўриши учун ҳужжатлар тайёрланмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39562850_120:0:1560:1080_1920x0_80_0_0_4997fdbc4fee90973872a7df7dc00331.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия ҳалол колбаса чўчқа гўшти
россия ҳалол колбаса чўчқа гўшти

Россияда ҳалол колбасада чўчқа гўшти топилди

16:15 03.10.2023 (янгиланди: 16:35 03.10.2023)
© Depositphotos.com / rrraumКолбаса, архив сурат
Колбаса, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2023
© Depositphotos.com / rrraum
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
“Варёная колбаса Мусульманская” ва “Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль” маҳсулотларида чўчқа ДНКси аниқланган.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Россиянинг Свердлов вилоятида “варёная колбаса Мусульманская” ва “Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль” маҳсулотларида чўчқа ДНКси аниқланди. Бу ҳақда минтақа бўйича Россия ветеринария ва фитосанитария назорати бўйича федерал хизмати (Россельхознадзор) матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, лаборатория текширувлари Карамишева С.В. якка тартибдаги тадбиркор ва “Равис – Сосновская паранда фабрикаси” корхонаси маҳсулотларида чўчқа ДНКси борлигини кўрсатган.
Россельхознадзор хабарига кўра, ишлаб чиқарувчилар маҳсулот маркировкаси ва унинг ҳақиқий таркиби бир-бирига мос келмаслиги ҳақида хабардор қилинган.
Вилоят прокуратураси тегишли чора кўриши учун ҳужжатлар тайёрланмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0