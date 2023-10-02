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https://sputniknews.uz/20231002/qatarda-mirziyoevni-rasmiy-kutib-olishga-bagishlangan-tantanali-marosim-bolib-otdi-39521058.html
Қатарда Мирзиёевни расмий кутиб олишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди — фото
Қатарда Мирзиёевни расмий кутиб олишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди — фото
Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевни Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний самимий кутиб олди.
2023-10-02T15:34+0500
2023-10-02T15:45+0500
сиёсат
ўзбекистон
қатар
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Бугун, 2 октябрь куни Доҳа шаҳридаги “Амири Девон” мажмуасида давлат ташрифи билан Қатарда бўлиб турган Ўзбекистон президентини расмий кутиб олишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевни Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний самимий кутиб олди. Давлат раҳбарлари фахрий қоровул сафи олдидан ўтдилар ва расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Маросимдан сўнг олий даражадаги музокаралар бошланди.
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қатар мирзиёев
қатар мирзиёев

Қатарда Мирзиёевни расмий кутиб олишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди — фото

15:34 02.10.2023 (янгиланди: 15:45 02.10.2023)
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Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевни Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний самимий кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Бугун, 2 октябрь куни Доҳа шаҳридаги “Амири Девон” мажмуасида давлат ташрифи билан Қатарда бўлиб турган Ўзбекистон президентини расмий кутиб олишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевни Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний самимий кутиб олди.
Олий мартабали меҳмон шарафига фахрий қоровул саф тортди. Ҳарбий оркестр икки мамлакат мадҳияларини ижро этди.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
1/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
2/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
3/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
4/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
5/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
6/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
7/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
8/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
9/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
10/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
11/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
12/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
13/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В комплексе “Амири Диван” в городе Дохе прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан, пребывающего в Катаре с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон
14/14
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Давлат раҳбарлари фахрий қоровул сафи олдидан ўтдилар ва расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Маросимдан сўнг олий даражадаги музокаралар бошланди.
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