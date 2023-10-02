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https://sputniknews.uz/20231002/ozbekistonning-muzey-eksponatlari-pekindagi-korgazmada-ishtirok-etmoqda-39504593.html
Ўзбекистоннинг музей экспонатлари Пекиндаги кўргазмада иштирок этмоқда — фото
Ўзбекистоннинг музей экспонатлари Пекиндаги кўргазмада иштирок этмоқда — фото
Таъкидланишича, ташриф буюрувчилар Бирлашган Араб Амирликлари, Ўзбекистон, Қозоғистон ва Хитой Халқ Республикасининг 80 дан ортиқ музей экспонатларини томоша қилишлари мумкин.
2023-10-02T09:37+0500
2023-10-02T09:38+0500
маданият
ўзбекистон
хитой
кўргазма
экспонат
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ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Жорий йил 29 сентябрь куни Пекиндаги “Гугун” Император саройи музейида “Бир макон, бир йўл” доирасидаги маданий мерос ва археология соҳасида ҳамкорлик археологик кўргазмаси очилди. Бу ҳақда Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси маълум қилди.Таъкидланишича, ташриф буюрувчилар Бирлашган Араб Амирликлари, Ўзбекистон, Қозоғистон ва Хитой Халқ Республикасининг 80 дан ортиқ музей экспонатларини томоша қилишлари мумкин.Экспонатлар Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси кўмагида тақдим этилмоқда.Маълумот учун, “Бир макон, бир йўл” доирасидаги маданий мерос ва археология соҳасида ҳамкорлик кўргазмаси Пекинда 2024 йил 5 январга қадар давом этади.
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ўзбекистоннинг музей экспонатлари пекин кўргазма
ўзбекистоннинг музей экспонатлари пекин кўргазма

Ўзбекистоннинг музей экспонатлари Пекиндаги кўргазмада иштирок этмоқда — фото

09:37 02.10.2023 (янгиланди: 09:38 02.10.2023)
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанПекиндаги “Гугун” Император саройи музейида “Бир макон, бир йўл” доирасидаги маданий мерос ва археология соҳасида ҳамкорлик археологик кўргазмаси очилди
Пекиндаги “Гугун” Император саройи музейида “Бир макон, бир йўл” доирасидаги маданий мерос ва археология соҳасида ҳамкорлик археологик кўргазмаси очилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2023
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
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Таъкидланишича, ташриф буюрувчилар Бирлашган Араб Амирликлари, Ўзбекистон, Қозоғистон ва Хитой Халқ Республикасининг 80 дан ортиқ музей экспонатларини томоша қилишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Жорий йил 29 сентябрь куни Пекиндаги “Гугун” Император саройи музейида “Бир макон, бир йўл” доирасидаги маданий мерос ва археология соҳасида ҳамкорлик археологик кўргазмаси очилди. Бу ҳақда Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси маълум қилди.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2023
В Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Таъкидланишича, ташриф буюрувчилар Бирлашган Араб Амирликлари, Ўзбекистон, Қозоғистон ва Хитой Халқ Республикасининг 80 дан ортиқ музей экспонатларини томоша қилишлари мумкин.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2023
В Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Ўзбекистон Давлат тарих музейи ва Ўзбекистон Фанлар академияси Санъатшунослик институти сара тўпламларига мансуб 18 та экспонат тақдим этилган. Улар орасида сфинкс тасвири туширилган ҳайкалтарошлик илгаки (милоддан аввалги II-I асрлар), сипоҳ бошли ҳайкал парчаси (милоддан аввалги I аср – милодий 1 аср), қўш жўмракли кўза (милодий II-III асрлар) ва бошқа археологик топилмалар бор.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2023
В Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Экспонатлар Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси кўмагида тақдим этилмоқда.
Маълумот учун, “Бир макон, бир йўл” доирасидаги маданий мерос ва археология соҳасида ҳамкорлик кўргазмаси Пекинда 2024 йил 5 январга қадар давом этади.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2023
В Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2023
В Музее императорского дворца "Гугун" открылась археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии.
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
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