Мирзиёев Қатарда қандай кутиб олинди — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёевни Қатар бош вазири – ташқи ишлар вазири шайх Муҳаммад бин Абдураҳмон Ол Соний ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийнинг таклифига биноан давлат ташрифи билан Доҳа шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шайх Ҳамад номидаги халқаро аэропортида олий мартабали меҳмон шарафига фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёевни Қатар бош вазири – ташқи ишлар вазири шайх Муҳаммад бин Абдураҳмон Ол Соний ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат ташрифи дастурига мувофиқ, эртага олий даражадаги учрашувлар бўлиб ўтади, етакчилар Ўзбекистон-Қатар муносабатларини янада мустаҳкамлаш ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни, энг аввало, сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар соҳаларда ривожлантириш масалаларини муҳокама қиладилар.
Президент Қатар ишбилармон доиралари вакиллари билан учрашувлар ўтказиши ҳам кўзда тутилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана