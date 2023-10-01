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https://sputniknews.uz/20231001/mirziyoev-qatarda-qanday-kutib-olindi-39500409.html
Мирзиёев Қатарда қандай кутиб олинди — фото
Мирзиёев Қатарда қандай кутиб олинди — фото
Мирзиёевни Қатар бош вазири – ташқи ишлар вазири шайх Муҳаммад бин Абдураҳмон Ол Соний ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
2023-10-01T20:25+0500
2023-10-01T20:25+0500
сиёсат
ўзбекистон
қатар
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийнинг таклифига биноан давлат ташрифи билан Доҳа шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Шайх Ҳамад номидаги халқаро аэропортида олий мартабали меҳмон шарафига фахрий қоровул саф тортди.Мирзиёевни Қатар бош вазири – ташқи ишлар вазири шайх Муҳаммад бин Абдураҳмон Ол Соний ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.Президент Қатар ишбилармон доиралари вакиллари билан учрашувлар ўтказиши ҳам кўзда тутилган.
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мирзиёев қатар
мирзиёев қатар

Мирзиёев Қатарда қандай кутиб олинди — фото

20:25 01.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёевни Қатар бош вазири – ташқи ишлар вазири шайх Муҳаммад бин Абдураҳмон Ол Соний ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийнинг таклифига биноан давлат ташрифи билан Доҳа шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шайх Ҳамад номидаги халқаро аэропортида олий мартабали меҳмон шарафига фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёевни Қатар бош вазири – ташқи ишлар вазири шайх Муҳаммад бин Абдураҳмон Ол Соний ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат ташрифи дастурига мувофиқ, эртага олий даражадаги учрашувлар бўлиб ўтади, етакчилар Ўзбекистон-Қатар муносабатларини янада мустаҳкамлаш ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни, энг аввало, сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар соҳаларда ривожлантириш масалаларини муҳокама қиладилар.
Президент Қатар ишбилармон доиралари вакиллари билан учрашувлар ўтказиши ҳам кўзда тутилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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