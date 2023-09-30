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https://oz.sputniknews.uz/20230930/uzbekistan-airways-moskva-parvozlar-39472375.html
Эртадан Uzbekistan Airways Домодедово ва Внуково аэропортларига рейсларни амалга оширади
Эртадан Uzbekistan Airways Домодедово ва Внуково аэропортларига рейсларни амалга оширади
Uzbekistan Airways 1 октябрдан Домодедово ва Внуковога парвозларни амалга оширади.
2023-09-30T11:16+0500
2023-09-30T11:16+0500
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ўзбекистон
россия
авиапарвозлар
москва
аэропорт
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ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Uzbekistan Airways 1 октябрдан Россиянинг Москва шаҳрига парвозларни амалга оширади, дея хабар берди авиакомания матбуот хизмати.Uzbekistan Airways 1 октябрдан йўловчиларга қулайлик яратиш ва саёҳат қилиш учун аэропорт танлаш имкониятини яратиш мақсадида Домодедово ва Внуковога парвозларни амалга оширади.Тошкентдан Домодедово халқаро аэропортига амалга оширилиладиган қатновлар:
https://oz.sputniknews.uz/20230921/uzbekistan-airways-reyslar-vnukovo-39169279.html
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uzbekistan airways домодедово внуково аэропорт парвоз hy601/602 hy603/604 авиақатновлар hy613/614 hy611/612 hy9613/9614 hy9813/9814 фарғона-москва наманган-москва самарқанд-москва бухоро-москва навоий-москва қарши-москва термиз-москва урганч-москва нукус-москва

Эртадан Uzbekistan Airways Домодедово ва Внуково аэропортларига рейсларни амалга оширади

11:16 30.09.2023
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways
Uzbekistan Airways - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2023
© Uzbekistan Airways
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Uzbekistan Airways 1 октябрдан Домодедово ва Внуковога парвозларни амалга оширади.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Uzbekistan Airways 1 октябрдан Россиянинг Москва шаҳрига парвозларни амалга оширади, дея хабар берди авиакомания матбуот хизмати.
Uzbekistan Airways 1 октябрдан йўловчиларга қулайлик яратиш ва саёҳат қилиш учун аэропорт танлаш имкониятини яратиш мақсадида Домодедово ва Внуковога парвозларни амалга оширади.
Тошкентдан Домодедово халқаро аэропортига амалга оширилиладиган қатновлар:
Тошкентдан Домодедовога - HY601/602 ва HY603/604 авиақатновлари;
Внуково халқаро аэропортига - Тошкентдан Москвага ва ортга қайтувчи - HY613/614, HY611/612, HY9613/9614, HY9813/9814 авиақатновлар, шунингдек Фарғона, Наманган, Самарқанд, Бухоро, Навоий, Қарши, Термиз, Урганч ва Нукусдан Москвага ва ортга қайтувчи қатновлари.
Внуково аэропорти, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2023
“Uzbekistan Airways” аксарият рейсларини яна Внуково аэропортига ўтказади
21 Сентябр, 13:54
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