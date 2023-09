https://sputniknews.uz/20230930/elena-zelenskaya-turmush-ortog-saylanish-39487239.html

Елена Зеленская турмуш ўртоғининг қайта сайланишига амин эмас — АҚШ собиқ разведкачиси

Елена Зеленская турмуш ўртоғининг қайта сайланишига амин эмас — АҚШ собиқ разведкачиси

"Бу бошланиши": АҚШ Зеленскийнинг рафиқаси баёнотларида муҳим тафсилотга эътибор қаратди.

2023-09-30T20:16+0500

2023-09-30T20:16+0500

2023-09-30T20:16+0500

дунёда

дунё янгиликлари

ақш

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1e/39487299_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_46287d8715f855afc90151a642bd501e.jpg

ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Елена Зеленская эрининг иккинчи муддатга сайланишига ишончсизлиги Украинадаги жиддий муаммолардан дарак беради. Бу ҳақда АҚШ Қуролли кучларининг собиқ разведкачиси Скотт Риттер Through the eyes of каналига берган интервьюсида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Риттер Россия-Украина можароси тугаши билан Зеленский ҳукумати қулашини тахмин қилди.“Биз Зеленский режимининг сиёсий қулаши бошланганига гувоҳ бўлмоқдамиз”, — дея хулоса қилди у.

украина

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

елена зеленская владимир зеленский украина ақш сайлов президент