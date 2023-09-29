Ханчжоу-2022: Ўзбекистон қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион бўлди
15:51 29.09.2023 (янгиланди: 16:30 29.09.2023)
Бу қиличбозлик спортида Осиё ўйинларида қўлга киритилган биринчи олтин медаль.
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Хитойдаги Осиё ўйинларида қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион бўлди.
“Ҳамюртларимиз шиддатли руҳда кечган финал жангида япониялик рақибларини мағлубиятга учратиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланишди”, - дейилган Миллий олимпия қўмитаси хабарида.
Қайд этилишича, бу қиличбозлик спортида Осиё ўйинларида қўлга киритилган биринчи олтин медаль.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион
Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион