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https://sputniknews.uz/20230929/xanchjou-2022-ozbekiston-qilichbozlik-chempion-39448053.html
Ханчжоу-2022: Ўзбекистон қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион бўлди
Ханчжоу-2022: Ўзбекистон қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион бўлди
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Хитойдаги Осиё ўйинларида қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион бўлди. Бу қиличбозлик спортида Осиё ўйинларида қўлга киритилган биринчи олтин медаль.
2023-09-29T15:51+0500
2023-09-29T16:30+0500
спорт
ўзбекистон
осиё ўйинлари
қиличбозлик
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ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Хитойдаги Осиё ўйинларида қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион бўлди.“Ҳамюртларимиз шиддатли руҳда кечган финал жангида япониялик рақибларини мағлубиятга учратиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланишди”, - дейилган Миллий олимпия қўмитаси хабарида.Қайд этилишича, бу қиличбозлик спортида Осиё ўйинларида қўлга киритилган биринчи олтин медаль.
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ўзбекистон қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион осиё ўйинлари
ўзбекистон қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион осиё ўйинлари

Ханчжоу-2022: Ўзбекистон қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион бўлди

15:51 29.09.2023 (янгиланди: 16:30 29.09.2023)
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Бу қиличбозлик спортида Осиё ўйинларида қўлга киритилган биринчи олтин медаль.
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Хитойдаги Осиё ўйинларида қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион бўлди.
“Ҳамюртларимиз шиддатли руҳда кечган финал жангида япониялик рақибларини мағлубиятга учратиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланишди”, - дейилган Миллий олимпия қўмитаси хабарида.
Қайд этилишича, бу қиличбозлик спортида Осиё ўйинларида қўлга киритилган биринчи олтин медаль.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион - Sputnik Ўзбекистон
5/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Ўзбекистон аёллар терма қиличбозликнинг сабля йўналиши бўйича чемпион

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