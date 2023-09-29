https://sputniknews.uz/20230929/shoygu-mdh-mudofaa-vazirlariga-eng-yangi-qurollarni-namoyish-qildi--video-39458748.html
Шойгу МДҲ мудофаа вазирларига энг янги қуролларни намойиш қилди — видео
Шойгу МДҲ мудофаа вазирларига энг янги қуролларни намойиш қилди — видео
Россия ҳарбий-техник масалаларда МДҲ билан ҳамкорликни чуқурлаштиришга доимо очиқ — Шойгу. 29.09.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-09-29T19:36+0500
2023-09-29T19:36+0500
2023-09-29T19:36+0500
россия
мдҳ
мудофаа вазирлиги
сергей шойгу
видео
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ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Россия МДҲ давлатлари билан ҳарбий-техникавий ҳамкорликни оширишга доим очиқ, деди Россия мудофаа вазири Сергей Шойгу жума куни МДҲ Мудофаа вазирлари кенгашининг Тула шаҳрида бўлиб ўтган йиғилишида. Шунингдек, Россия мудофаа вазири МДҲлик ҳамкасабаларига Тула қуролсозлик корхоналарида ишлаб чиқилган Россиянинг энг янги ўқотар қуроллар намуналари билан таништирди. Ана шундай қуроллардан бири ПП-2000 пистолет-пулемёти бўлди. Ушбу қуролни серияли ишлаб чиқиш Россияда яқинда бошланган. Айни дамда ундан махсус бўлинмалар ҳамда учувчилар тўппонча ўрнига фойдаланмоқда.
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Шойгу в Конструкторском бюро приборостроения в Туле
Шойгу в Конструкторском бюро приборостроения в Туле
2023-09-29T19:36+0500
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россия, мдҳ, мудофаа вазирлиги, сергей шойгу, видео, видео
россия, мдҳ, мудофаа вазирлиги, сергей шойгу, видео, видео
Шойгу МДҲ мудофаа вазирларига энг янги қуролларни намойиш қилди — видео
Россия ҳарбий-техник масалаларда МДҲ билан ҳамкорликни чуқурлаштиришга доимо очиқ — Шойгу.
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Россия МДҲ давлатлари билан ҳарбий-техникавий ҳамкорликни оширишга доим очиқ, деди Россия мудофаа вазири Сергей Шойгу жума куни МДҲ Мудофаа вазирлари кенгашининг Тула шаҳрида бўлиб ўтган йиғилишида.
"Ҳарбий-техникавий ҳамкорлик масалалари мудофаа вазирлари кенгаши ва икки томонлама алоқаларнинг доимий диққат марказида. Шу муносабат билан Россия Федерацияси бу борадаги ҳамкорликни чуқурлаштиришга доимо очиқ эканлигини таъкидламоқчиман", — деди Шойгу.
Шунингдек, Россия мудофаа вазири МДҲлик ҳамкасабаларига Тула қуролсозлик корхоналарида ишлаб чиқилган Россиянинг энг янги ўқотар қуроллар намуналари билан таништирди.
Ана шундай қуроллардан бири ПП-2000 пистолет-пулемёти бўлди. Ушбу қуролни серияли ишлаб чиқиш Россияда яқинда бошланган. Айни дамда ундан махсус бўлинмалар ҳамда учувчилар тўппонча ўрнига фойдаланмоқда.