Эртадан Тошкентдаги кинотеатрларда хорижий фильмлар намойиши бошланади

"Бепул намойишларда томошабинлар 4 та фильмни кўришади. Дастурга Борис Хлебниковнинг "Снегирь" драмаси, Александр Фоминнинг "Молодой человек " комедияси ва "Чук ва Гек" фильми ва Александр Коттнинг "Катта саргузашт" ва Дмитрий Киселевнинг "Мира" фантастик драмаси киритилган", —дей хабар берди РОСКИНО.