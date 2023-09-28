https://sputniknews.uz/20230928/toshkent-avtobus-beton-ustun-39419757.html
Тошкентда автобус бетон устунга бориб урилди
Тошкентда автобус бетон устунга бориб урилди
1998 йилда туғилган ҳайдовчи автобусда руль бошқарувини йўқотган. 28.09.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-09-28T19:18+0500
2023-09-28T19:18+0500
2023-09-28T19:18+0500
ҳодисалар
тошкент
йтҳ
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ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Тошкент шаҳри Миробод туманида SAZ LE60 русумли автобус бетон устунга урилиб, йўл-ҳаракати ҳодисасини содир этди. Бу ҳақда пойтахт ЙҲХБ ахборот хизмати хабар берди.ЙТҲ 28 сентябрь куни соат 13:20 да туманнинг Тошкент ҳалқа автомобиль йўли кўчасида рўй берган. 1998 йилда туғилган автобус ҳайдовчиси руль бошқарувини йўқотган ва бунинг натижасида автобус бетон устунга бориб урилган.Автобус ойнаси синган, машинанинг олд қисмига шикаст етган. Ҳодиса оқибатида жароҳат олганлар йўқҲолат юзасидан суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
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ҳодисалар , тошкент, йтҳ
Тошкентда автобус бетон устунга бориб урилди
1998 йилда туғилган ҳайдовчи автобусда руль бошқарувини йўқотган.
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Тошкент шаҳри Миробод туманида SAZ LE60 русумли автобус бетон устунга урилиб, йўл-ҳаракати ҳодисасини содир этди. Бу ҳақда пойтахт ЙҲХБ ахборот хизмати хабар берди
.
ЙТҲ 28 сентябрь куни соат 13:20 да туманнинг Тошкент ҳалқа автомобиль йўли кўчасида рўй берган. 1998 йилда туғилган автобус ҳайдовчиси руль бошқарувини йўқотган ва бунинг натижасида автобус бетон устунга бориб урилган.
Автобус ойнаси синган, машинанинг олд қисмига шикаст етган. Ҳодиса оқибатида жароҳат олганлар йўқ
Ҳолат юзасидан суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.