https://sputniknews.uz/20230927/prezident-tashrifi-arafasida-germaniyada-yangi-elchi-tayinlandi-39380716.html
Президент ташрифи арафасида Германияда янги элчи тайинланди
Президент ташрифи арафасида Германияда янги элчи тайинланди
Президент ташрифи арафасида Ўзбекистоннинг Германиядаги элчиси Набижон Қосимов ўрнига Дилшод Ахатов тайинланди. 27.09.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-09-27T21:27+0500
2023-09-27T21:27+0500
2023-09-27T21:27+0500
сиёсат
элчи
германия
янги тайинлов
ўзбекистон тив
шавкат мирзиёев
ташриф
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ТОШКEНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистоннинг Германиядаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланган Дилшод Ахатов Берлин шаҳрига келди, деб хабар бермоқда "Дунё" АА.Дилшод Ахатов 2017-2023 йилларда Берлиндаги элчи лавозимида ишлаган Набижон Қосимов ўрнини эгаллади.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Германия канцлери Олаф Шольцнинг таклифига биноан 28-30 сентябрь кунлари амалий ташриф билан Берлин шаҳрида бўлади.Дилшод Ахатов 51 ёшда
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сиёсат, элчи, германия, янги тайинлов, ўзбекистон тив, шавкат мирзиёев, ташриф
сиёсат, элчи, германия, янги тайинлов, ўзбекистон тив, шавкат мирзиёев, ташриф
Президент ташрифи арафасида Германияда янги элчи тайинланди
Президент ташрифи арафасида Ўзбекистоннинг Германиядаги элчиси Набижон Қосимов ўрнига Дилшод Ахатов тайинланди.
ТОШКEНТ, 27 сен — Sputnik.
Ўзбекистоннинг Германиядаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланган Дилшод Ахатов Берлин шаҳрига келди, деб хабар
бермоқда "Дунё" АА.
Дилшод Ахатов 2017-2023 йилларда Берлиндаги элчи лавозимида ишлаган Набижон Қосимов ўрнини эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Германия канцлери Олаф Шольцнинг таклифига биноан 28-30 сентябрь кунлари амалий ташриф билан Берлин шаҳрида бўлади.
У 2020–2023 йилларда у Ўзбекистоннинг Ҳиндистондаги элчихонасига раҳбарлик қилган.
2010-2013 йилларда Германия элчи ҳамда Швейцария, Чехия, Швеция ва Испанияда ўриндошлик асосида элчи бўлган.
Ташқи ишлар вазирлиги тизимида стажёр сифатида иш бошлаган, бошқарма ва Бош бошқарма бошлиғи, ташқи ишлар вазири ўринбосаригача бўлган босқичларни босиб ўтган.
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети ҳамда Москва давлат халқаро муносабатлар институтини тамомлаган