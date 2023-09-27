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https://sputniknews.uz/20230927/mirziyoev-amaliy-tashrif-bilan-germaniyaga-boradi-39373515.html
Мирзиёев амалий ташриф билан Германияга боради
Мирзиёев амалий ташриф билан Германияга боради
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Германия канцлери Олаф Шольцнинг таклифига биноан 28-30 сентябрь кунлари амалий ташриф билан Берлин шаҳрида бўлади. Ташриф дастурига мувофиқ, Олаф Шольц ва президент Франк-Вальтер Штайнмайер билан икки томонлама музокаралар ўтказилиши, шунингдек, Марказий Осиё ва Германия давлат раҳбарларининг учрашувлари режалаштирилган.
2023-09-27T19:06+0500
2023-09-27T19:12+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
германия
ташриф
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ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Германия канцлери Олаф Шольцнинг таклифига биноан 28-30 сентябрь кунлари амалий ташриф билан Берлин шаҳрида бўлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Ташриф дастурига мувофиқ, Олаф Шольц ва президент Франк-Вальтер Штайнмайер билан икки томонлама музокаралар ўтказилиши, шунингдек, Марказий Осиё ва Германия давлат раҳбарларининг учрашувлари режалаштирилган.Мамлакат етакчиси Германия иқтисодиёти Шарқий қўмитаси томонидан ташкил этиладиган ишбилармонлик тадбирларида ҳам иштирок этиши кўзда тутилган.Кун тартибидан Ўзбекистон президентининг жорий йил май ойидаги Германияга расмий ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга ошириш, Германиянинг етакчи компания ва банклари билан инвестициявий, инновациявий ва технологик ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.
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шавкат мирзиёев германия ташриф
шавкат мирзиёев германия ташриф

Мирзиёев амалий ташриф билан Германияга боради

19:06 27.09.2023 (янгиланди: 19:12 27.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во время визита в Германию. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев во время визита в Германию. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Берлинда Марказий Осиё ва Германия давлат раҳбарларининг учрашувлари режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Германия канцлери Олаф Шольцнинг таклифига биноан 28-30 сентябрь кунлари амалий ташриф билан Берлин шаҳрида бўлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф дастурига мувофиқ, Олаф Шольц ва президент Франк-Вальтер Штайнмайер билан икки томонлама музокаралар ўтказилиши, шунингдек, Марказий Осиё ва Германия давлат раҳбарларининг учрашувлари режалаштирилган.
Мамлакат етакчиси Германия иқтисодиёти Шарқий қўмитаси томонидан ташкил этиладиган ишбилармонлик тадбирларида ҳам иштирок этиши кўзда тутилган.
Кун тартибидан Ўзбекистон президентининг жорий йил май ойидаги Германияга расмий ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга ошириш, Германиянинг етакчи компания ва банклари билан инвестициявий, инновациявий ва технологик ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.
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