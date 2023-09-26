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АҚШ Владимир Путинни ОТИҲ саммитига таклиф қилмасликка қарор қилди
АҚШ Владимир Путинни ОТИҲ саммитига таклиф қилмасликка қарор қилди
Россия ТИВ элчиси Марат Бердиев: АҚШ Путинни Сан-Францискодаги ОТИҲ саммитига таклиф қилмайди.
2023-09-26T09:26+0500
2023-09-26T09:26+0500
2023-09-26T09:26+0500
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ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. АҚШ Россия президенти Владимир Путинни Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммитига таклиф қилмасликка қарор қилди. Бу ҳақда Россия ТИВ элчиси Марат Бердиев маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Қўшма Штатлар икки томонлама каналлар орқали Россияга бир қатор етакчиларни, жумладан, Россия президенти Владимир Путинни Сан-Францискодаги ОТИҲ саммитига таклиф қилмоқчи эмаслигини маълум қилди.Аввалроқ президент матбуот котиби Дмитрий Песков Кремл Путиннинг ОТИҲ саммитига таклифини кутиши даргумон, Москва ҳозирча иштирок этиши мумкин бўлган қарорлар қабул қилмаганини айтганди.Дипломатнинг қўшимча қилишича, Россия томони Вашингтон билан тадбир мезбони сифатида ўз мажбуриятларини бажариши учун ҳамкорликни давом эттирмоқда.Бердиев бу ҳолатни "афсусланарли" деб атади ва АҚШнинг Путинни Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги саммитига таклиф қилмаслик ҳақидаги қарори “Америка томонининг ёмон нияти” ва “кўп томонлама иқтисодий ҳамкорлик масалаларига қарама-қаршилик ёндашувининг давом этаётганини кўрсатиши, соф иқтисодий форумни сиёсийлаштириш, дея қайд этди.
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россия тив марат бердиев ақш путин сан-франциско отиҳ саммит
россия тив марат бердиев ақш путин сан-франциско отиҳ саммит
АҚШ Владимир Путинни ОТИҲ саммитига таклиф қилмасликка қарор қилди
Россия ТИВ элчиси Марат Бердиев: АҚШ Путинни Сан-Францискодаги ОТИҲ саммитига таклиф қилмайди.
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
АҚШ Россия президенти Владимир Путинни Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммитига таклиф қилмасликка қарор қилди. Бу ҳақда Россия ТИВ элчиси Марат Бердиев маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Қўшма Штатлар икки томонлама каналлар орқали Россияга бир қатор етакчиларни, жумладан, Россия президенти Владимир Путинни Сан-Францискодаги ОТИҲ саммитига таклиф қилмоқчи эмаслигини маълум қилди.
Аввалроқ президент матбуот котиби Дмитрий Песков Кремл Путиннинг ОТИҲ саммитига таклифини кутиши даргумон, Москва ҳозирча иштирок этиши мумкин бўлган қарорлар қабул қилмаганини айтганди.
"Қўшма Штатлар икки томонлама каналлар орқали бизга бу йил бир қатор етакчиларни таклиф қилмоқчи эмаслигини маълум қилди, чунки уларга нисбатан санкциялар қўлланилади", деди Бердиев.
Дипломатнинг қўшимча қилишича, Россия томони Вашингтон билан тадбир мезбони сифатида ўз мажбуриятларини бажариши учун ҳамкорликни давом эттирмоқда.
"Мен, Россия Федерациясининг юқори лавозимли амалдори сифатида, улар билан фаол мулоқот қилдим ва яна бир бор Россия раҳбарига таклифнома юборишни сўраб мурожаат қилдим", дея қўшимча қилди у.
Бердиев бу ҳолатни "афсусланарли" деб атади ва АҚШнинг Путинни Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги саммитига таклиф қилмаслик ҳақидаги қарори “Америка томонининг ёмон нияти” ва “кўп томонлама иқтисодий ҳамкорлик масалаларига қарама-қаршилик ёндашувининг давом этаётганини кўрсатиши, соф иқтисодий форумни сиёсийлаштириш, дея қайд этди.