Ўзбекистон Хитойда жамоат хавфсизлиги бўйича ўтказилган форумда иштирок этди
10:16 25.09.2023 (янгиланди: 10:55 25.09.2023)
© Министерство внутренних дел Республики УзбекистанЖорий йилнинг 20-21 сентябрь кунлари Хитойнинг Лянюнган шаҳри жамоат хавфсизлиги бўйича глобал ҳамкорлик масалаларига бағишланган йирик халқаро форумга мезбонлик қилди
© Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
Форумда жаҳоннинг элликдан ортиқ давлатлари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари, қатор халқаро ташкилотлар ҳамда турдош олий таълим муассасалари вакиллари, маҳаллий ва хорижий экспертлар иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Жорий йилнинг 20-21 сентябрь кунлари Хитойнинг Лянюнган шаҳри жамоат хавфсизлиги бўйича глобал ҳамкорлик масалаларига бағишланган йирик халқаро форумга мезбонлик қилди. Унда Ўзбекистон вакиллари ҳам иштирок этди, дея хабар берди ИИВ академияси ахборот хизмати.
Форумда жаҳоннинг элликдан ортиқ давлатлари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари, қатор халқаро ташкилотлар ҳамда турдош олий таълим муассасалари вакиллари, маҳаллий ва хорижий экспертлар иштирок этди. Форумда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш, замонавий таҳдидларга қарши куч ва имкониятларни бирлаштириш, ҳамкорликнинг янги тамойилларини ишлаб чиқиш масалалари, мавжуд муаммолар ва уларни ҳал қилишнинг самарали ечимлари атрофлича муҳокама қилинди.
© Министерство внутренних дел Республики УзбекистанВ китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
В китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
© Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
Глобал форумда Интерпол халқаро ташкилоти бош котиби Юрген Шток, шунингдек, Малайзия, Миср, ЖАР, Камбоджа, Покистон давлатлари ички ишлар вазирлари, Россия, Беларусь, БАА, Хитой, Қозоғистон, Озарбайжон ва бошқа мамлакатлар вакиллари сўзга чиқди.
Форумнинг иккинчи куни “Глобал хавфсизлик муаммолари ва полиция таълими салоҳиятини ошириш” мавзусига бағишланди. Унда Ўзбекистон, Хитой, Саудия Арабистони, Покистон, Эрон, Филиппин, Сербия, Албания, Аргентина ва бошқа давлатларнинг турдош олий таълим муассасалари раҳбарлари ўз маърузалари билан иштирок этди.
ИИВ Академияси бошлиғи Рустам Хатамов ўз нутқида жаҳондаги геосиёсий жараёнлар фонида таълим интеграциясини кучайтириш ва кўп векторли ҳамкорлик платформасини яратиш долзарб хусусият касб этаётганини таъкидлади.
Ўзбекистон ИИВ Академияси бошлиғи Хитой Жамоат хавфсизлиги университети президенти Сао Шисюан ҳамда Чженчжоу полиция коллежи бошлиғи ўринбосари Лю Пинг билан ҳам учрашди. Томонлар Ўзбекистон ва Хитой муносабатларининг юксалиш динамикасига юқори баҳо бериб, замонавий таълимнинг барча йўналишлари бўйича ўзаро тажриба алмашинувини кенгайтириш зарурлигини таъкидлади.
© Министерство внутренних дел Республики УзбекистанВ китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
В китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
© Министерство внутренних дел Республики Узбекистан