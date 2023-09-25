Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230925/ozbekiston-hisobiga-yana-bir-oltin-va-bronza-medali-yozildi-39289616.html
Ханчжоу-2022: Ўзбекистон ҳисобига яна бир олтин ва бронза медали ёзилди
Ханчжоу-2022: Ўзбекистон ҳисобига яна бир олтин ва бронза медали ёзилди
Таэквондочи Мадинабону Маннопова бронза медалини, дзюдочи Муроджон Йўлдошев эса олтин медалини қўлга киритди.
2023-09-25T14:23+0500
2023-09-25T14:26+0500
спорт
ўзбекистон
хитой
осиё ўйинлари
таэквондо
дзюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/18/39264073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_350c8a3d69d2964514fc4d89f0ca0e4a.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ўзбекистонлик таэквондочи Мадинабону Маннопова XIX Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Шу тариқа, Маннопова иккинчи бор Осиё ўйинларининг медалига сазовор бўлди.Шунингдек, ўзбекистонлик дзюдочи Муроджон Йўлдошев Ўзбекистон делегацияси учун умумий ҳисобда тўртинчи олтин медални тақдим қилди. -73 кг вазн тоифасининг чемпионлик баҳсида татамига чиққан Йўлдошев япониялик Соичи Хашимотони мағлубиятга учратишга муваффақ бўлди.
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/18/39264073_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_83f952a0e37d616d54b570700cba9ec4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ханчжоу-2022
ханчжоу-2022

Ханчжоу-2022: Ўзбекистон ҳисобига яна бир олтин ва бронза медали ёзилди

14:23 25.09.2023 (янгиланди: 14:26 25.09.2023)
© AFP 2023 / Hector RetamalСветовое шоу на церемонии открытия 19-х Азиатских игр в в Ханчжоу, Китай
Световое шоу на церемонии открытия 19-х Азиатских игр в в Ханчжоу, Китай - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / Hector Retamal
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Таэквондочи Мадинабону Маннопова бронза медалини, дзюдочи Муроджон Йўлдошев эса олтин медалини қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ўзбекистонлик таэквондочи Мадинабону Маннопова XIX Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Шу тариқа, Маннопова иккинчи бор Осиё ўйинларининг медалига сазовор бўлди.
© НОКХанчжоу-2022
Ханчжоу-2022 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2023
Ханчжоу-2022
© НОК
-49 кг вазн тоифасида иштирок этган Маннопова ярим финалда Токио-2020 Олимпиадаси чемпиони, таиландлик Панипак Вонгпаттанакитга кичик ҳисобларда имкониятни бой берди ва бронза медали билан тақдирланди. Эслатиб ўтамиз, Мадинабону Маннопова ўтган Осиё ўйинларида кумуш медалини қўлга киритган эди.
Шунингдек, ўзбекистонлик дзюдочи Муроджон Йўлдошев Ўзбекистон делегацияси учун умумий ҳисобда тўртинчи олтин медални тақдим қилди. -73 кг вазн тоифасининг чемпионлик баҳсида татамига чиққан Йўлдошев япониялик Соичи Хашимотони мағлубиятга учратишга муваффақ бўлди.
© НОКХанчжоу-2022
Ханчжоу-2022 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2023
Ханчжоу-2022
© НОК
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0