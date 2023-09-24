Ханчжоу-2022: ўзбекистонлик дзюдочи Келдиёрова финалга чиқди
© НОКХанчжоу-2022: ўзбекистонлик дзюдочи Келдиёрова финалга чиқди
© НОК
Шунингдек, ўзбекистонлик дзюдочилар Сардор Нуриллаев ва Ҳалима Қурбонова бронза медали учун баҳс олиб борадиган бўлди.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. XIX ёзги Осиё ўйинларидаги дзюдо баҳсларида саралаш беллашувлари ортда қолди. Унга кўра, ўзбекистонлик Диёра Келдиёрова (-52 кг) финал йўлланмасини қўлга киритди.
© НОК Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
© НОК
© НОК Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
© НОК
Шунингдек, ўзбекистонлик дзюдочилар Сардор Нуриллаев (-66 кг) ва Ҳалима Қурбонова (-48 кг) бронза медали учун баҳс олиб борадиган бўлди. Кечки дастурдаги жуфтликлар қуйидагича:
© НОК Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
© НОК
Финал:
-52 кг: Диёра Келдиёрова – Биршелт Хорлодои (БАА).
Бронза медали учун:
-66 кг: Сардор Нуриллаев – Нармандах Баянмунх (БАА)
-48 кг: Ҳалима Қурбонова – Хекеонг Ли (Жанубий Корея).