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https://oz.sputniknews.uz/20230924/xanchjou-2022-ozbekistonlik-dzyudochi-keldiyorova-finalga-chiqdi-39255469.html
Ханчжоу-2022: ўзбекистонлик дзюдочи Келдиёрова финалга чиқди
Ханчжоу-2022: ўзбекистонлик дзюдочи Келдиёрова финалга чиқди
Шунингдек, ўзбекистонлик дзюдочилар Сардор Нуриллаев ва Ҳалима Қурбонова бронза медали учун баҳс олиб борадиган бўлди.
2023-09-24T12:31+0500
2023-09-24T12:31+0500
спорт
осиё ўйинлари
дзюдо
диёра келдиёрова
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ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. XIX ёзги Осиё ўйинларидаги дзюдо баҳсларида саралаш беллашувлари ортда қолди. Унга кўра, ўзбекистонлик Диёра Келдиёрова (-52 кг) финал йўлланмасини қўлга киритди.Шунингдек, ўзбекистонлик дзюдочилар Сардор Нуриллаев (-66 кг) ва Ҳалима Қурбонова (-48 кг) бронза медали учун баҳс олиб борадиган бўлди. Кечки дастурдаги жуфтликлар қуйидагича:Финал:Бронза медали учун:
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ханчжоу-2022
ханчжоу-2022

Ханчжоу-2022: ўзбекистонлик дзюдочи Келдиёрова финалга чиқди

12:31 24.09.2023
© НОКХанчжоу-2022: ўзбекистонлик дзюдочи Келдиёрова финалга чиқди
Ханчжоу-2022: ўзбекистонлик дзюдочи Келдиёрова финалга чиқди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2023
© НОК
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Шунингдек, ўзбекистонлик дзюдочилар Сардор Нуриллаев ва Ҳалима Қурбонова бронза медали учун баҳс олиб борадиган бўлди.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. XIX ёзги Осиё ўйинларидаги дзюдо баҳсларида саралаш беллашувлари ортда қолди. Унга кўра, ўзбекистонлик Диёра Келдиёрова (-52 кг) финал йўлланмасини қўлга киритди.
© НОК Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
 Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2023
Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
© НОК
© НОК Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
 Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2023
Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
© НОК
Шунингдек, ўзбекистонлик дзюдочилар Сардор Нуриллаев (-66 кг) ва Ҳалима Қурбонова (-48 кг) бронза медали учун баҳс олиб борадиган бўлди. Кечки дастурдаги жуфтликлар қуйидагича:
© НОК Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
 Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2023
Ханчжоу-2022: Келдиёрова в финале, Нуриллаев и Курбонова поборются за бронзовую медаль
© НОК
Финал:
-52 кг: Диёра Келдиёрова – Биршелт Хорлодои (БАА).
Бронза медали учун:
-66 кг: Сардор Нуриллаев – Нармандах Баянмунх (БАА)
-48 кг: Ҳалима Қурбонова – Хекеонг Ли (Жанубий Корея).
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