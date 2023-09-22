https://sputniknews.uz/20230922/toshkent-viloyati-xitoy-hamkorlik-memorandum-39189626.html
Тошкент вилояти Хитой билан ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи — тафсилотлар
Тошкент вилояти Хитой билан ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи — тафсилотлар
Тошкент вилояти ва Жиангсу провинцияси 8 дан ортиқ соҳаларда ўзаро ҳамкорлик қилишга келишиб олинди.
2023-09-22T07:30+0500
2023-09-22T07:30+0500
2023-09-22T07:30+0500
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ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Тошкент вилояти ва Хитойнинг Жиангсу провинцияси ўртасида меморандум имзоланди, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги.Тошкент вилояти ва Хитой Халқ Республикасининг Жиангсу провинцияси ўртасида дўстлик муносабатларини ўрнатиш, ҳамкорликни кенгайтириш юзасидан меморандум имзоланди.Вилоят ва Жиангсу провинцияси ўртасида 2018 йилда дўстона муносабатлар ўрнатиш бўйича меморандум имзоланган.Қайд этилишича, сўнгги йилларда икки вилоят ва штат ўртасида тез-тез кадрлар алмашинуви, яқин иқтисодий алмашинув ва ҳамкорлик йўналишлари кенгайиб бормоқда.Шунингдек, вилоят бозорига машинасозлик, тўқимачилик ва бошқа маҳсулотлар экспорт қилинаётганлиги айтиб ўтилди.
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тошкент вилояти хитой жиангсу провинцияси меморандум
тошкент вилояти хитой жиангсу провинцияси меморандум
Тошкент вилояти Хитой билан ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи — тафсилотлар
Тошкент вилояти ва Жиангсу провинцияси 8 дан ортиқ соҳаларда ўзаро ҳамкорлик қилишга келишиб олинди.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Тошкент вилояти ва Хитойнинг Жиангсу провинцияси ўртасида меморандум имзоланди, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги.
Тошкент вилояти ва Хитой Халқ Республикасининг Жиангсу провинцияси ўртасида дўстлик муносабатларини ўрнатиш, ҳамкорликни кенгайтириш юзасидан меморандум имзоланди.
“Учрашувда томонлар ўртасида иқтисодиёт ва савдо, маданият, соғлиқни сақлаш, туризм, спорт, қишлоқ хўжалиги технологиялари, таълим ва бошқа соҳаларда ўзаро ҳамкорлик қилишга келишиб олинди”, — дейилади хабарда.
Вилоят ва Жиангсу провинцияси ўртасида 2018 йилда дўстона муносабатлар ўрнатиш бўйича меморандум имзоланган.
Қайд этилишича, сўнгги йилларда икки вилоят ва штат ўртасида тез-тез кадрлар алмашинуви, яқин иқтисодий алмашинув ва ҳамкорлик йўналишлари кенгайиб бормоқда.
Шунингдек, вилоят бозорига машинасозлик, тўқимачилик ва бошқа маҳсулотлар экспорт қилинаётганлиги айтиб ўтилди.