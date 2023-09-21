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https://sputniknews.uz/20230921/rossiya-benzin-eksport-cheklov-39183377.html
Россия бензин экспортини вақтинча чеклади
Россия бензин экспортини вақтинча чеклади
Россия ҳукумати бензин ва дизел ёнилғиси экспортига вақтинчалик чеклов жорий этди. Мамлакат бош вазири Михаил Мишустин тегишли қарорни имзолади. Россия Энергетика вазирлиги бу чеклов вақтинчалик чора эканини тушунтирган. Бу билан мамлакат ичидаги ёнилғи нархини тушириш мақсад қилинган.
2023-09-21T19:37+0500
2023-09-21T19:46+0500
россия
бензин
чеклов
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ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия ҳукумати бензин ва дизел ёнилғиси экспортига вақтинчалик чеклов жорий этди. Мамлакат бош вазири Михаил Мишустин тегишли қарорни имзолади. Чекловлар 21 сентябрдан кучга киради.Шу билан бирга, вақтинчалик тақиқ қуйидаги ҳолларда етказиб беришга тааллуқли эмас:- ЕОИИ мамлакатларига (Россиядан ташқари бу иттифоққа Арманистон, Беларусь, Қирғизистон ва Қозоғистон аъзо);- Абхазия ва Жанубий Осетияга;- ҳукуматлараро келишувлар доирасида;- хорижий давлатлар ҳудудида бўлган Россия қўшинлари гуруҳлари фаолиятини таъминлаш мақсадидаРоссия Энергетика вазирлиги бу чеклов вақтинчалик чора эканини тушунтирган. Бу билан мамлакат ичидаги ёнилғи нархини тушириш мақсад қилинган.
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россия бензин экспорт вақтинча чеклов
россия бензин экспорт вақтинча чеклов

Россия бензин экспортини вақтинча чеклади

19:37 21.09.2023 (янгиланди: 19:46 21.09.2023)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Медиабанкка ўтишГаз станциясининг ишлаши, архив сурат.
Газ станциясининг ишлаши, архив сурат. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2023
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Россия Энергетика вазирлиги бу чеклов вақтинчалик чора эканини тушунтирган.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия ҳукумати бензин ва дизел ёнилғиси экспортига вақтинчалик чеклов жорий этди. Мамлакат бош вазири Михаил Мишустин тегишли қарорни имзолади.

“Қарор ички бозордаги ёнилғи нархларини барқарорлаштириш учун қабул қилинди”, - дейилади Россия ҳукумати матбуот хизмати хабарида.

Чекловлар 21 сентябрдан кучга киради.

Шу билан бирга, вақтинчалик тақиқ қуйидаги ҳолларда етказиб беришга тааллуқли эмас:

- ЕОИИ мамлакатларига (Россиядан ташқари бу иттифоққа Арманистон, Беларусь, Қирғизистон ва Қозоғистон аъзо);
- Абхазия ва Жанубий Осетияга;
- ҳукуматлараро келишувлар доирасида;
- хорижий давлатлар ҳудудида бўлган Россия қўшинлари гуруҳлари фаолиятини таъминлаш мақсадида

Россия Энергетика вазирлиги бу чеклов вақтинчалик чора эканини тушунтирган. Бу билан мамлакат ичидаги ёнилғи нархини тушириш мақсад қилинган.
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