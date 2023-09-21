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https://sputniknews.uz/20230921/mirziyoev-pokiston-hukumati-rahbari-bilan-qator-masalalarni-muhokama-qildi-39155087.html
Мирзиёев Покистон ҳукумати раҳбари билан қатор масалаларни муҳокама қилди
Мирзиёев Покистон ҳукумати раҳбари билан қатор масалаларни муҳокама қилди
Томонлар ўзаро савдо кўрсаткичлари йил бошидан 75 фоизга ўсганини мамнуният билан қайд этдилар.
2023-09-21T07:45+0500
2023-09-21T07:45+0500
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ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 20 сентябрь куни Нью-Йорк шаҳрида ўтаётган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 78-сессияси доирасида Покистон бош вазири вазифасини бажарувчи Анвар ул-Ҳақ Какар билан учрашди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Томонлар ўзаро савдо кўрсаткичлари йил бошидан 75 фоизга ўсганини мамнуният билан қайд этдилар. Шу даврда юк ташиш ҳажми 50 фоизга ошди, 20 та янги қўшма корхона очилди.Мирзиёев имтиёзли савдо тўғрисидаги битим доирасида товар айирбошлашни ошириш учун қулай шароитларни яратиш ишларини давом эттириш муҳимлигини таъкидлади.Минтақавий хавфсизликни таъминлаш юзасидан, шу жумладан Афғонистондаги вазиятнинг ривожланиши нуқтаи назаридан фикр алмашилди.Трансафғон темир йўлини қуриш лойиҳасини амалда илгари суриш борасида биргаликда ҳаракат қилиш муҳим экани қайд этилди.
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мирзиёев покистон ҳукумати раҳбари
мирзиёев покистон ҳукумати раҳбари

Мирзиёев Покистон ҳукумати раҳбари билан қатор масалаларни муҳокама қилди

07:45 21.09.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Покистон бош вазири вазифасини бажарувчи Анвар ул-Ҳақ Какар билан учрашди
Шавкат Мирзиёев Покистон бош вазири вазифасини бажарувчи Анвар ул-Ҳақ Какар билан учрашди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Томонлар ўзаро савдо кўрсаткичлари йил бошидан 75 фоизга ўсганини мамнуният билан қайд этдилар.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 20 сентябрь куни Нью-Йорк шаҳрида ўтаётган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 78-сессияси доирасида Покистон бош вазири вазифасини бажарувчи Анвар ул-Ҳақ Какар билан учрашди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром
Шавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром
© Пресс-служба президента Узбекистана
Музокараларда Ўзбекистон-Покистон стратегик шериклик муносабатларини, энг аввало, савдо-иқтисодий, инвестиция ва транспорт-коммуникация соҳаларида янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар ўзаро савдо кўрсаткичлари йил бошидан 75 фоизга ўсганини мамнуният билан қайд этдилар. Шу даврда юк ташиш ҳажми 50 фоизга ошди, 20 та янги қўшма корхона очилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром
Шавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев имтиёзли савдо тўғрисидаги битим доирасида товар айирбошлашни ошириш учун қулай шароитларни яратиш ишларини давом эттириш муҳимлигини таъкидлади.
Икки мамлакат ҳудудлари ўртасида самарали ҳамкорликни кенгайтириш ва кооперация алоқаларини ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлиги кўрсатиб ўтилди. Тўқимачилик, фармацевтика, электротехника ва туризм соҳаларида қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш истиқболлари ҳам кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром
Шавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу с исполняющим обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хаком Какаром
© Пресс-служба президента Узбекистана
Минтақавий хавфсизликни таъминлаш юзасидан, шу жумладан Афғонистондаги вазиятнинг ривожланиши нуқтаи назаридан фикр алмашилди.
Трансафғон темир йўлини қуриш лойиҳасини амалда илгари суриш борасида биргаликда ҳаракат қилиш муҳим экани қайд этилди.
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