Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
© Министерство сельского хозяйстваМинистр сельского хозяйства Азиз Воитов принял участие в работе 1-го совещания министров сельского хозяйства "Центральная Азия-Китай"
© Министерство сельского хозяйства
Қишлоқ хўжалиги вазири Азиз Воитов Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирларининг 1-йиғилишида иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Қишлоқ хўжалиги вазири Азиз Воитов Хитойда Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирларининг 1-йиғилишида иштирок этди. Унда шунингдек, Хитой, Қозоғистон, Туркманистон, Қирғизистон ва Тожикистон қишлоқ хўжалиги вазирликлари раҳбарлари ҳам қатнашди.
© Министерство сельского хозяйстваМарказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
© Министерство сельского хозяйства
Қуйидаги масалалар юзасидан фикр алмашилди:
Агросаноат соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш;
Саноат комплекси;
Савдо-иқтисодий муносабатлар;
Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш;
Қишлоқ хўжалиги.
© Министерство сельского хозяйстваМарказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
© Министерство сельского хозяйства
Учрашув якунлари бўйича делегациялар раҳбарлари 5 та устувор йўналиш бўйича яқин ҳамкорликни кўзда тутувчи “Марказий Осиё-Хитой платформаси доирасида қишлоқ хўжалиги соҳасида сармоявий ва савдо ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, озиқ-овқат хавфсизлигини биргаликда таъминлаш ва қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш бўйича Қўшма баёнотни”ни қабул қилишди.