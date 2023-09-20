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https://oz.sputniknews.uz/20230920/markaziy-osiyo-xitoy-qishloq-xojaligi-vazirlari-qoshma-bayonot-39122281.html
Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
Қишлоқ хўжалиги вазири Азиз Воитов Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирларининг 1-йиғилишида иштирок этди.
2023-09-20T09:21+0500
2023-09-20T09:21+0500
жамият
хитой
ўзбекистон
қишлоқ хўжалиги вазирлиги
марказий осиё
азиз воитов
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ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.Қишлоқ хўжалиги вазири Азиз Воитов Хитойда Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирларининг 1-йиғилишида иштирок этди. Унда шунингдек, Хитой, Қозоғистон, Туркманистон, Қирғизистон ва Тожикистон қишлоқ хўжалиги вазирликлари раҳбарлари ҳам қатнашди. Қуйидаги масалалар юзасидан фикр алмашилди:Учрашув якунлари бўйича делегациялар раҳбарлари 5 та устувор йўналиш бўйича яқин ҳамкорликни кўзда тутувчи “Марказий Осиё-Хитой платформаси доирасида қишлоқ хўжалиги соҳасида сармоявий ва савдо ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, озиқ-овқат хавфсизлигини биргаликда таъминлаш ва қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш бўйича Қўшма баёнотни”ни қабул қилишди.
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ўзбекистон хитой қишлоқ хўжалиги вазири азиз воитов марказий осиё-хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари 1-йиғилиш
ўзбекистон хитой қишлоқ хўжалиги вазири азиз воитов марказий осиё-хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари 1-йиғилиш

Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди

09:21 20.09.2023
© Министерство сельского хозяйстваМинистр сельского хозяйства Азиз Воитов принял участие в работе 1-го совещания министров сельского хозяйства "Центральная Азия-Китай"
Министр сельского хозяйства Азиз Воитов принял участие в работе 1-го совещания министров сельского хозяйства Центральная Азия-Китай - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2023
© Министерство сельского хозяйства
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Қишлоқ хўжалиги вазири Азиз Воитов Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирларининг 1-йиғилишида иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Қишлоқ хўжалиги вазири Азиз Воитов Хитойда Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирларининг 1-йиғилишида иштирок этди. Унда шунингдек, Хитой, Қозоғистон, Туркманистон, Қирғизистон ва Тожикистон қишлоқ хўжалиги вазирликлари раҳбарлари ҳам қатнашди.
© Министерство сельского хозяйстваМарказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
Министр сельского хозяйства Азиз Воитов принял участие в работе 1-го совещания министров сельского хозяйства Центральная Азия-Китай - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2023
Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
© Министерство сельского хозяйства
Қуйидаги масалалар юзасидан фикр алмашилди:
Агросаноат соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш;
Саноат комплекси;
Савдо-иқтисодий муносабатлар;
Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш;
Қишлоқ хўжалиги.
© Министерство сельского хозяйстваМарказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
Министр сельского хозяйства Азиз Воитов принял участие в работе 1-го совещания министров сельского хозяйства Центральная Азия-Китай - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2023
Марказий Осиё-Хитой қишлоқ хўжалиги вазирлари қўшма баёнот қабул қилишди
© Министерство сельского хозяйства
Учрашув якунлари бўйича делегациялар раҳбарлари 5 та устувор йўналиш бўйича яқин ҳамкорликни кўзда тутувчи “Марказий Осиё-Хитой платформаси доирасида қишлоқ хўжалиги соҳасида сармоявий ва савдо ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, озиқ-овқат хавфсизлигини биргаликда таъминлаш ва қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш бўйича Қўшма баёнотни”ни қабул қилишди.
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