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https://sputniknews.uz/20230918/darxondagi-dam-olish-maskani-bilan-bogliq-xabarlarga-hokimlik-munosabat-bildirdi-39056716.html
Дархондаги дам олиш маскани билан боғлиқ хабарларга ҳокимлик муносабат билдирди
Дархондаги дам олиш маскани билан боғлиқ хабарларга ҳокимлик муносабат билдирди
Таъкидланишича, лойиҳага кўра, монументлар бутун ҳолатда жойига қайтарилиши кўзда тутилган.
2023-09-18T11:41+0500
2023-09-18T11:41+0500
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тошкент
мирзо улуғбек тумани
ҳокимлик
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ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда Мирзо Улуғбек тумани Дархон мавзесидаги аҳоли дам олиш маскани билан боғлиқ хабарлар тарқалди. Тошкент шаҳар ҳокимлиги ушбу ҳолатлар бўйича қуйидагиларни маълум қилди.Таъкидланишича, кўп йиллар давомида кўримсиз ҳолатга келиб қолган ушбу маскан, монументлар ва мавжуд фавворалар маҳалла фуқаролар йиғини билан келишилган ҳолда "MDF Farmation" МЧЖ томонидан қайта таъмирланади.Таъкидланишича, лойиҳага кўра, бу монументлар бутун ҳолатда жойига қайтарилиши кўзда тутилган.
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“дархон” дам олиш маскани
“дархон” дам олиш маскани

Дархондаги дам олиш маскани билан боғлиқ хабарларга ҳокимлик муносабат билдирди

11:41 18.09.2023
© Хокимият города Ташкента“Дархон”даги дам олиш маскани билан боғлиқ хабарларга ҳокимлик муносабат билдирди
“Дархон”даги дам олиш маскани билан боғлиқ хабарларга ҳокимлик муносабат билдирди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2023
© Хокимият города Ташкента
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Таъкидланишича, лойиҳага кўра, монументлар бутун ҳолатда жойига қайтарилиши кўзда тутилган.
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда Мирзо Улуғбек тумани Дархон мавзесидаги аҳоли дам олиш маскани билан боғлиқ хабарлар тарқалди. Тошкент шаҳар ҳокимлиги ушбу ҳолатлар бўйича қуйидагиларни маълум қилди.
© Хокимият города ТашкентаВ социальных сетях распространилась информация об уничтожении деревянных скульптур в бывшем парке “Сказка” напротив кафе “Дархан” в Мирзо Улугбекском районе
В социальных сетях распространилась информация об уничтожении деревянных скульптур в бывшем парке “Сказка” напротив кафе “Дархан” в Мирзо Улугбекском районе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2023
В социальных сетях распространилась информация об уничтожении деревянных скульптур в бывшем парке “Сказка” напротив кафе “Дархан” в Мирзо Улугбекском районе
© Хокимият города Ташкента
Таъкидланишича, кўп йиллар давомида кўримсиз ҳолатга келиб қолган ушбу маскан, монументлар ва мавжуд фавворалар маҳалла фуқаролар йиғини билан келишилган ҳолда "MDF Farmation" МЧЖ томонидан қайта таъмирланади.
© Хокимият города ТашкентаВ социальных сетях распространилась информация об уничтожении деревянных скульптур в бывшем парке “Сказка” напротив кафе “Дархан” в Мирзо Улугбекском районе
В социальных сетях распространилась информация об уничтожении деревянных скульптур в бывшем парке “Сказка” напротив кафе “Дархан” в Мирзо Улугбекском районе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2023
В социальных сетях распространилась информация об уничтожении деревянных скульптур в бывшем парке “Сказка” напротив кафе “Дархан” в Мирзо Улугбекском районе
© Хокимият города Ташкента

“Марказий, Мустақиллик шоҳ кўчасида жойлашган аҳоли дам олиш масканини тартибга келтириш ишларидан хавотирга тушиб, монументларни сақлаб қолишда фаоллик кўрсатган фуқароларга ўз миннатдорлигимизни билдирамиз”, - дейилади хабарда.

Таъкидланишича, лойиҳага кўра, бу монументлар бутун ҳолатда жойига қайтарилиши кўзда тутилган.
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