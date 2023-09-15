https://sputniknews.uz/20230915/valyutalar-kursi-18-sentabr-39006868.html
Доллар кўтарилди — 18 сентябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар кўтарилди — 18 сентябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар сўмга нисбатан қимматлашди.
2023-09-15T16:01+0500
2023-09-15T16:01+0500
2023-09-15T16:01+0500
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ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 18 сентябрда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.Унга кўра, доллар 20,97 сўмга қимматлашди ва 12 174,99 сўмни ташкил қилди. Евро 55,43 сўмга тушди, 12,982,13 сўмга тенг бўлди.Рубль эса 0,34 сўмга арзонлашди, 126,13 сўмни ташкил қилди.
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ўзбекистон валюталар курси марказий банк доллар евро рубль 18 сентябрь
ўзбекистон валюталар курси марказий банк доллар евро рубль 18 сентябрь
Доллар кўтарилди — 18 сентябрда амалда бўладиган валюталар курси
Доллар сўмга нисбатан 20,97 сўмга қимматлашди.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан 18 сентябрда амалда бўладиган қийматини эълон қилди.
Унга кўра, доллар 20,97 сўмга қимматлашди ва 12 174,99 сўмни ташкил қилди. Евро 55,43 сўмга тушди, 12,982,13 сўмга тенг бўлди.
Рубль эса 0,34 сўмга арзонлашди, 126,13 сўмни ташкил қилди.