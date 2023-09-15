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Украина ва Польша ўртасида янги жанжал юзага чиқмоқда — ОАВ
Украина ва Польша ўртасида янги жанжал юзага чиқмоқда — ОАВ
RMF: Украина Польшани ғалла транзитига тўсқинлик қилишда кескин айблади. 15.09.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-09-15T14:14+0500
2023-09-15T14:14+0500
2023-09-15T14:14+0500
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ТОШКЕНТ, 15 cен — Sputnik. Киев вакиллари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш бўйича йиғилишда ўзларини “ғайриоддий эмоционал” тутиб, Польшани Украина донининг транзитига қасддан тўсиқлар яратишда айблади, деб хабар бермоқда RMF FM радиостанцияси.Мақолада айтилишича, учрашув чоғида Киев вакиллари Варшавани маҳсулотлар 12 кунгача бўш турган чегара ўтиш жойларида кутиш вақтини узайтириш мақсадида атайлаб ветеринария назоратини жорий қилишда айблаган.“Бошқача қилиб айтганда, Варшавани ғалла транзитига қасддан тўсиқлар яратишда бевосита айблашди”, — дейилган ҳисоботда.Шу билан бирга, европалик дипломат "бу ерда ҳис-туйғулар ёрдам бермайди", деди. Унинг фикрича, бу масала “иқтисодий ва сиёсий жиҳатга эга”.ЕИ жума куни Украинадан Европа Иттифоқининг беш чегарадош давлатига (Болгария, Венгрия, Польша, Руминия ва Словакия) 15 сентябр ярим тунгача амалда бўлган баъзи тоифадаги ғалла импортига қўйилган вақтинчалик чекловларни узайтириш ёки бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилиши кутилмоқда.Илгари Польша чекловларни йил охиригача узайтиришни талаб қилган, Венгрия, Руминия, Словакия ва Болгария қишлоқ хўжалиги вазирликлари ҳам тақиқни узайтириш тарафдори эди. Шу билан бирга, Болгария парламенти, аксинча, импорт бўйича барча чекловларни бекор қилиш учун овоз берди.
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дунё янгиликлари, дунёда, польша, украина, дон битими, ғалла, европа, европа иттифоқи
дунё янгиликлари, дунёда, польша, украина, дон битими, ғалла, европа, европа иттифоқи
Украина ва Польша ўртасида янги жанжал юзага чиқмоқда — ОАВ
RMF: Украина Польшани ғалла транзитига тўсқинлик қилишда кескин айблади.
ТОШКЕНТ, 15 cен — Sputnik.
Киев вакиллари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш бўйича йиғилишда ўзларини “ғайриоддий эмоционал” тутиб, Польшани Украина донининг транзитига қасддан тўсиқлар яратишда айблади, деб хабар бермоқда RMF FM
радиостанцияси.
Украина томонининг ғайриоддий эмоционал хатти-ҳаракати туфайли жуда кескин вазият юзага келди, — деди Украина экспортини мувофиқлаштириш платформаси йиғилишида иштирок этган Европа Иттифоқининг юқори мартабали дипломати RMFга.
Мақолада айтилишича, учрашув чоғида Киев вакиллари Варшавани маҳсулотлар 12 кунгача бўш турган чегара ўтиш жойларида кутиш вақтини узайтириш мақсадида атайлаб ветеринария назоратини жорий қилишда айблаган.
“Бошқача қилиб айтганда, Варшавани ғалла транзитига қасддан тўсиқлар яратишда бевосита айблашди”, — дейилган ҳисоботда.
Шу билан бирга, европалик дипломат "бу ерда ҳис-туйғулар ёрдам бермайди", деди. Унинг фикрича, бу масала “иқтисодий ва сиёсий жиҳатга эга”.
ЕИ жума куни Украинадан Европа Иттифоқининг беш чегарадош давлатига (Болгария, Венгрия, Польша, Руминия ва Словакия) 15 сентябр ярим тунгача амалда бўлган баъзи тоифадаги ғалла импортига қўйилган вақтинчалик чекловларни узайтириш ёки бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилиши кутилмоқда.
Илгари Польша чекловларни йил охиригача узайтиришни талаб қилган, Венгрия, Руминия, Словакия ва Болгария қишлоқ хўжалиги вазирликлари ҳам тақиқни узайтириш тарафдори эди. Шу билан бирга, Болгария парламенти, аксинча, импорт бўйича барча чекловларни бекор қилиш учун овоз берди.