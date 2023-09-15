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https://sputniknews.uz/20230915/transport-vaziri-birinchi-orinbosar-tayinlov-38983580.html
Транспорт вазирига биринчи ўринбосар тайинланди — у ҳақида нималар маълум?
Транспорт вазирига биринчи ўринбосар тайинланди — у ҳақида нималар маълум?
Қорақалпоғистон республикаси транспорт вазири Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирининг биринчи ўринбосари бўлди.
2023-09-15T10:43+0500
2023-09-15T11:24+0500
ўзбекистон
транспорт вазирлиги
янги тайинлов
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Транспорт вазирига биринчи ўринбосар тайинланди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати. Президентнинг 12 сентябрдаги қарори билан Омаров Маманбий Аллабергенович Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди.У ушбу лавозимга тайинлангунига қадар Қорақалпоғистон республикаси транспорт вазири лавозимида фаолият юритган. Шунингдек, Транспорт вазирлиги Халқаро алоқалар, логистика ва экспортни ривожлантириш департаменти бошлиғи лавозимида ҳам ишлаган.
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ўзбекистон транспорт вазирлиги биринчи ўринбосар тайинлов
ўзбекистон транспорт вазирлиги биринчи ўринбосар тайинлов

Транспорт вазирига биринчи ўринбосар тайинланди — у ҳақида нималар маълум?

10:43 15.09.2023 (янгиланди: 11:24 15.09.2023)
© Министерство транспорта республики УзбекистанМаманбий Омаров Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди.
Маманбий Омаров Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2023
© Министерство транспорта республики Узбекистан
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Қорақалпоғистон республикаси транспорт вазири Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирининг биринчи ўринбосари бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Транспорт вазирига биринчи ўринбосар тайинланди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Президентнинг 12 сентябрдаги қарори билан Омаров Маманбий Аллабергенович Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди.
У ушбу лавозимга тайинлангунига қадар Қорақалпоғистон республикаси транспорт вазири лавозимида фаолият юритган. Шунингдек, Транспорт вазирлиги Халқаро алоқалар, логистика ва экспортни ривожлантириш департаменти бошлиғи лавозимида ҳам ишлаган.
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