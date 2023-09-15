https://oz.sputniknews.uz/20230915/rossiya-putin-39012232.html
Россия ҳеч кимга таҳдид солаётгани йўқ — Путин
Россия ҳеч кимга таҳдид солаётгани йўқ — Путин
Россия ҳеч кимга таҳдид солаётгани йўқ. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
2023-09-15T17:48+0500
2023-09-15T17:48+0500
2023-09-15T17:48+0500
россия
владимир путин
беларусь
александр лукашенко
ақш
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ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия ҳеч кимга таҳдид солаётгани йўқ. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди. “Биз ҳеч кимга таҳдид солаётганимиз йўқ. Бугунги кунда дунёда яратилаётган энг катта таҳдидни ҳозирги (Ғарбдаги) ҳукмрон элиталар яратмоқда ва дарвоқе, бу ҳақда уларнинг ўзлари гапиришмоқда. Бир неча йил олдин собиқ мудофаа вазири, янглишмасам, жаноб Гейтснинг айтгандики, АҚШ учун энг катта таҳдид Капитолий, менимча, ёки Оқ уй жойлашган ҳудуддан келади. Ўзлари бу ҳақда гапиришади. Таҳдидни эса четдан излашади ”, – деди Путин Беларусь президенти Александр Лукашенко билан учрашувда.
https://oz.sputniknews.uz/20230915/putin-ukrainani-ozgalar-nogorasiga-oynamaslikka-chaqirdi-39009096.html
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россия таҳдид солмайди путин
россия таҳдид солмайди путин
Россия ҳеч кимга таҳдид солаётгани йўқ — Путин
Россия президентининг сўзларига кўра, энг катта таҳдидлар Ғарбда ҳукмрон элиталар томонидан яратилмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия ҳеч кимга таҳдид солаётгани йўқ. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
“Биз ҳеч кимга таҳдид солаётганимиз йўқ. Бугунги кунда дунёда яратилаётган энг катта таҳдидни ҳозирги (Ғарбдаги) ҳукмрон элиталар яратмоқда ва дарвоқе, бу ҳақда уларнинг ўзлари гапиришмоқда. Бир неча йил олдин собиқ мудофаа вазири, янглишмасам, жаноб Гейтснинг айтгандики, АҚШ учун энг катта таҳдид Капитолий, менимча, ёки Оқ уй жойлашган ҳудуддан келади. Ўзлари бу ҳақда гапиришади. Таҳдидни эса четдан излашади ”, – деди Путин Беларусь президенти Александр Лукашенко билан учрашувда.