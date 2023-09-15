https://sputniknews.uz/20230915/osiyo-oyinlari-ozbekiston-u-23-tarkib-39016089.html
Осиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон U 23 таркиби эълон қилинди
Осиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон U 23 таркиби эълон қилинди
Тимур Кападзе Осиё ўйинларида иштирок этувчи Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг таркибини эълон қилдиХитойда Ханчжоу шаҳрида ўтказиладиган қитъанинг энг йирик спорт мусобақасига Ўзбекистон олимпия жамоаси 22 футболчи билан йўл олади. Осиё ўйинларининг футбол мусобақалари 19 сентябрь куни бошланади. Осиё ўйинлари гуруҳ босқичида Ўзбекистон вакиллари Сурия, Гонконг ва Афғонистонга қарши майдонга тушади.
2023-09-15T19:04+0500
2023-09-15T19:04+0500
2023-09-15T19:04+0500
спорт
ўзбекистон
футбол
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ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тимур Кападзе Осиё ўйинларида иштирок этувчи Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг таркибини эълон қилдиХитойда Ханчжоу шаҳрида ўтказиладиган қитъанинг энг йирик спорт мусобақасига Ўзбекистон олимпия жамоаси 22 футболчи билан йўл олади.Дарвозабонлар: Ҳамидулло Абдунабиев (“Олимпик”), Владимир Назаров (“Нефтчи”), Отабек Боймуродов (“Пахтакор”).Ҳимоячилар: Асадбек Раҳимжонов (“Олимпик”), Маҳмуджон Маҳамаджонов (“Бунёдкор"), Алибек Давронов (“Насаф”), Саидазамат Мирсаидов (“Олимпик”), Иброҳимҳалил Йўлдошев (“Нижний Новгород”, Россия), Шоҳжаҳон Султонмуродов (“Сурхон”), Элдор Бегимов (“Олимпик”), Муҳаммадқодир Ҳамралиев (“Пахтакор”).Ярим ҳимоячилар: Иброҳим Ибрагимов (“Олимпик”), Абдурауф Бўриев (“Олимпик”), Жасурбек Жалолиддинов (“Олимпик”), Беҳзод Шамсиев (“Сурхон”), Ҳожимат Эркинов (“Пахтакор”), Шерзод Эсанов (“Олимпик”).Ҳужумчилар: Алишер Одилов (“Олимпик”), Ҳусайн Норчаев (“Алания”, Россия), Улуғбек Ҳошимов (“Нефтчи”), Русланбек Жиянов (“Нижний Новгород”, Россия), Отабек Жўрақўзиев (“Олимпик”).Осиё ўйинларининг футбол мусобақалари 19 сентябрь куни бошланади. Осиё ўйинлари гуруҳ босқичида Ўзбекистон вакиллари Сурия, Гонконг ва Афғонистонга қарши майдонга тушади."С" гуруҳи1-тур: Ўзбекистон – Афғонистон (20 сентябрь, соат 13:00)2-тур: Ўзбекистон – Ҳонгконг (22 сентябрь, 16:30)3-тур: Ўзбекистон – Сурия (25 сентябрь, 13:00).Ўйинлар бошланиши Тошкент вақти билан кўрсатилган.
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осиё ўйинлари ўзбекистон футбол ўзбекистон олимпия жамоаси u 23 таркиби
осиё ўйинлари ўзбекистон футбол ўзбекистон олимпия жамоаси u 23 таркиби
Осиё ўйинларида иштирок этадиган Ўзбекистон U 23 таркиби эълон қилинди
Ханчжоу шаҳрида ўтказиладиган қитъанинг энг йирик спорт мусобақасига Ўзбекистон олимпия жамоаси 22 футболчи билан йўл олади.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тимур Кападзе Осиё ўйинларида иштирок этувчи Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг таркибини эълон қилди
Хитойда Ханчжоу шаҳрида ўтказиладиган қитъанинг энг йирик спорт мусобақасига Ўзбекистон олимпия жамоаси 22 футболчи билан йўл олади.
Дарвозабонлар: Ҳамидулло Абдунабиев (“Олимпик”), Владимир Назаров (“Нефтчи”), Отабек Боймуродов (“Пахтакор”).
Ҳимоячилар: Асадбек Раҳимжонов (“Олимпик”), Маҳмуджон Маҳамаджонов (“Бунёдкор"), Алибек Давронов (“Насаф”), Саидазамат Мирсаидов (“Олимпик”), Иброҳимҳалил Йўлдошев (“Нижний Новгород”, Россия), Шоҳжаҳон Султонмуродов (“Сурхон”), Элдор Бегимов (“Олимпик”), Муҳаммадқодир Ҳамралиев (“Пахтакор”).
Ярим ҳимоячилар: Иброҳим Ибрагимов (“Олимпик”), Абдурауф Бўриев (“Олимпик”), Жасурбек Жалолиддинов (“Олимпик”), Беҳзод Шамсиев (“Сурхон”), Ҳожимат Эркинов (“Пахтакор”), Шерзод Эсанов (“Олимпик”).
Ҳужумчилар: Алишер Одилов (“Олимпик”), Ҳусайн Норчаев (“Алания”, Россия), Улуғбек Ҳошимов (“Нефтчи”), Русланбек Жиянов (“Нижний Новгород”, Россия), Отабек Жўрақўзиев (“Олимпик”).
Осиё ўйинларининг футбол мусобақалари 19 сентябрь куни бошланади. Осиё ўйинлари гуруҳ босқичида Ўзбекистон вакиллари Сурия, Гонконг ва Афғонистонга қарши майдонга тушади.
"С" гуруҳи
1-тур: Ўзбекистон – Афғонистон (20 сентябрь, соат 13:00)
2-тур: Ўзбекистон – Ҳонгконг (22 сентябрь, 16:30)
3-тур: Ўзбекистон – Сурия (25 сентябрь, 13:00).
Ўйинлар бошланиши Тошкент вақти билан кўрсатилган.