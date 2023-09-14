https://sputniknews.uz/20230914/xitoy-korxona-andijon-400-mvt-quyosh-panellari-38941248.html
Хитой корхонаси Андижонда қуввати 400 МВт тенг қуёш панеллари қуришни бошлади
Хитой корхонаси Андижонда қуввати 400 МВт тенг қуёш панеллари қуришни бошлади
Станция янги Андижон массивида ишга туширилиши режалаштирилган.
2023-09-14T15:12+0500
2023-09-14T15:12+0500
2023-09-14T15:44+0500
жамият
ўзбекистон
андижон
хитой
қуёш фотоэлектр станцияси
электр энергияси
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Хитой корхонаси Андижонда қуввати 400 МВт тенг фотоэлектростанциясини қуришни бошлади, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги.Хитойнинг "Поверчина интернейшнл гроуп" корхонаси томонидан Андижонда қуввати 400 МВт тенг фотоэлектростанциясини қуриш бошланди.Мазкур станцияни ишга тушириш орқали 700 миллион кВт соат элетр энергияси ишлаб чиқарилади. Шу билан бирга, 212 миллион кубметр табиий газ тежаш ҳамда 294 минг тонна зарарли иссиқхона газларининг чиқиши олдин олинади.Станция янги Андижон массивида ишга туширилиши режалаштирилган. Станция Ўзбекистон Энергетика вазирлиги ҳамда Андижон вилояти ҳокимлиги ўртасидаги уч томонлама "Англашув меморандуми" асосида қурилмоқда.
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ўзбекистон хитой андижон қуёш панеллари фотоэлектростанция
ўзбекистон хитой андижон қуёш панеллари фотоэлектростанция
Хитой корхонаси Андижонда қуввати 400 МВт тенг қуёш панеллари қуришни бошлади
15:12 14.09.2023 (янгиланди: 15:44 14.09.2023)
Станция янги Андижон массивида ишга туширилиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Хитой корхонаси Андижонда қуввати 400 МВт тенг фотоэлектростанциясини қуришни бошлади, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги.
Хитойнинг "Поверчина интернейшнл гроуп" корхонаси томонидан Андижонда қуввати 400 МВт тенг фотоэлектростанциясини қуриш бошланди.
Мазкур станцияни ишга тушириш орқали 700 миллион кВт соат элетр энергияси ишлаб чиқарилади.
Шу билан бирга, 212 миллион кубметр табиий газ тежаш ҳамда 294 минг тонна зарарли иссиқхона газларининг чиқиши олдин олинади.
“Бу электростанция Андижон вилоятидаги умумий сарфнинг учдан бир қисмини қоплайди”, - дейилади хабарда.
Станция янги Андижон массивида ишга туширилиши режалаштирилган.
"2024 йилнинг 1 апрелигача 100 мегаватт қувватда, 2024 йил 30 ноябргача эса тўлиқ қувватда ишга тушади", - дейилган хабарда.
Станция Ўзбекистон Энергетика вазирлиги ҳамда Андижон вилояти ҳокимлиги ўртасидаги уч томонлама "Англашув меморандуми" асосида қурилмоқда.