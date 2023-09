https://oz.sputniknews.uz/20230914/samaqand-xalqaro-talim-forumi-38948464.html

Самарқандда Халқаро таълим форуми бўлиб ўтади — унда кимлар иштирок этиши мумкин?

Самарқандда Халқаро таълим форуми бўлиб ўтади — унда кимлар иштирок этиши мумкин?

Форумда туризм соҳасида фаолият юритувчи 1200 дан ортиқ маҳаллий ва хорижий мутахассис ҳамда экспертлар иштирок этиши кутилмоқда.

ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Самақандда Халқаро таълим форуми бўлиб ўтади, дея хабар берди Туризм қўмитаси.Самарқанддаги “Silk Road” туристик марказида 19 октябрь куни “Global Forum on Education: The Foundation of Building Tourism” халқаро таълим форуми ўтказилади. Тадбир БМТ Бутунжаҳон туризм ташкилотининг 25-Бош Ассамблеяси (GA25 UNWTO) доирасида бўлиб ўтиши кутилмоқда.Улар таълим, фан ва туризм соҳасидаги инновацияларга доир долзарб масалаларни муҳокама қилишади.Форум дастурида туризм ва таълим соҳасидаги ютуқ ва ташаббусларни қўллаб-қувватловчи “Ulysses Awards UNWTO” мукофотлаш маросими ўтказилади.Халқаро таълим форуми иштирокчилари сони чекланган. Иштирок этиш учун 20 сентябргача махсус платформа орқали рўйхатдан ўтиш керак бўлади.

