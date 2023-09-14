Мирзиёев Душанбеда Эмомали Раҳмон билан учрашди — муҳокама этилган масалалар
15:16 14.09.2023 (янгиланди: 15:45 14.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Душанбега ташрифи Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан учрашувдан бошланди
Ўзбекистон билан Тожикистон ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Душанбега ташрифи Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан учрашувдан бошланди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Ўзбекистон билан Тожикистон ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Олий даражадаги келишувлар ижросининг амалий жиҳатларига, энг аввало, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида кооперация лойиҳаларини илгари суриш ва маданий-гуманитар алмашинув дастурини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Бу борада қўшма Ҳукуматлараро комиссия самарали фаолият олиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Учрашувда давлат раҳбарлари Марказий Осиё мамлакатлари етакчиларининг навбатдаги Маслаҳат учрашуви ва Оролни қутқариш халқаро жамғармаси саммити кун тартибига киритилган масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
Минтақавий ҳамкорликнинг бошқа жиҳатлари ҳам кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном