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https://sputniknews.uz/20230914/mirziyoev-dushanbeda-emomali-rahmon-bilan-uchrashdi-38946058.html
Мирзиёев Душанбеда Эмомали Раҳмон билан учрашди — муҳокама этилган масалалар
Мирзиёев Душанбеда Эмомали Раҳмон билан учрашди — муҳокама этилган масалалар
Ўзбекистон билан Тожикистон ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
2023-09-14T15:16+0500
2023-09-14T15:45+0500
сиёсат
ўзбекистон
тожикистон
шавкат мирзиёев
эмомали раҳмон
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Душанбега ташрифи Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан учрашувдан бошланди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон билан Тожикистон ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.Бу борада қўшма Ҳукуматлараро комиссия самарали фаолият олиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди.Учрашувда давлат раҳбарлари Марказий Осиё мамлакатлари етакчиларининг навбатдаги Маслаҳат учрашуви ва Оролни қутқариш халқаро жамғармаси саммити кун тартибига киритилган масалалар юзасидан фикр алмашдилар.Минтақавий ҳамкорликнинг бошқа жиҳатлари ҳам кўриб чиқилди.
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мирзиёев душанбе эмомали раҳмон
мирзиёев душанбе эмомали раҳмон

Мирзиёев Душанбеда Эмомали Раҳмон билан учрашди — муҳокама этилган масалалар

15:16 14.09.2023 (янгиланди: 15:45 14.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Душанбега ташрифи Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан учрашувдан бошланди
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Душанбега ташрифи Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан учрашувдан бошланди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон билан Тожикистон ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Душанбега ташрифи Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан учрашувдан бошланди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Программа пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон билан Тожикистон ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Программа пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Программа пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Олий даражадаги келишувлар ижросининг амалий жиҳатларига, энг аввало, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида кооперация лойиҳаларини илгари суриш ва маданий-гуманитар алмашинув дастурини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Программа пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бу борада қўшма Ҳукуматлараро комиссия самарали фаолият олиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Программа пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Учрашувда давлат раҳбарлари Марказий Осиё мамлакатлари етакчиларининг навбатдаги Маслаҳат учрашуви ва Оролни қутқариш халқаро жамғармаси саммити кун тартибига киритилган масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
Минтақавий ҳамкорликнинг бошқа жиҳатлари ҳам кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Программа пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе началась со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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