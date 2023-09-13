Ўзбекистон — Мексика ўйини қандай якунланди
07:07 13.09.2023 (янгиланди: 07:27 13.09.2023)
© Ассоциация футболаФутбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини ўтказди
© Ассоциация футбола
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини дурранг ўтказди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини ўтказди. Ҳисоб 3:3.
Учрашувда Бобур Абдуҳолиқовнинг биринчилардан бўлиб рақиб дарвозага берган зарбази ҳисобни очди. Ўйининг 21 дақиқасида Мексика жамоаси ҳам ҳисобни тенглаштирди.
Азизбек Турғунбоев 45 дақиқада 2 голга муаллифлик қилди. Ўйининг иккинчи бўлимида ҳар икки жамоадан дарвозага гол ўрилди ва ҳисоб тенглашди. Учинчи голга Отабек Шукуров муаллифлик қилди.
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10 Сентябр, 09:38