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https://sputniknews.uz/20230913/ozbekiston-meksika-oyin-yakun-38845838.html
Ўзбекистон — Мексика ўйини қандай якунланди
Ўзбекистон — Мексика ўйини қандай якунланди
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини ўтказди.
2023-09-13T07:07+0500
2023-09-13T07:27+0500
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ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини ўтказди. Ҳисоб 3:3.Учрашувда Бобур Абдуҳолиқовнинг биринчилардан бўлиб рақиб дарвозага берган зарбази ҳисобни очди. Ўйининг 21 дақиқасида Мексика жамоаси ҳам ҳисобни тенглаштирди. Азизбек Турғунбоев 45 дақиқада 2 голга муаллифлик қилди. Ўйининг иккинчи бўлимида ҳар икки жамоадан дарвозага гол ўрилди ва ҳисоб тенглашди. Учинчи голга Отабек Шукуров муаллифлик қилди.
https://sputniknews.uz/20230910/futbol-aqsh-ozbekistonni-yirik-hisobda-maglub-etdi-38744296.html
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футбол ўзбекистон миллий терма жамоаси мексика ўртоқлик ўйин
футбол ўзбекистон миллий терма жамоаси мексика ўртоқлик ўйин

Ўзбекистон — Мексика ўйини қандай якунланди

07:07 13.09.2023 (янгиланди: 07:27 13.09.2023)
© Ассоциация футболаФутбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини ўтказди
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини ўтказди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2023
© Ассоциация футбола
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Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини дурранг ўтказди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Мексикага қарши ўртоқлик ўйинини ўтказди. Ҳисоб 3:3.
Учрашувда Бобур Абдуҳолиқовнинг биринчилардан бўлиб рақиб дарвозага берган зарбази ҳисобни очди. Ўйининг 21 дақиқасида Мексика жамоаси ҳам ҳисобни тенглаштирди.
Азизбек Турғунбоев 45 дақиқада 2 голга муаллифлик қилди. Ўйининг иккинчи бўлимида ҳар икки жамоадан дарвозага гол ўрилди ва ҳисоб тенглашди. Учинчи голга Отабек Шукуров муаллифлик қилди.
© Ассоциация футбола
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Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Ўзбекистон
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Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Ўзбекистон
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© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Ўзбекистон
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© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Ўзбекистон
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© Ассоциация футбола
© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Ўзбекистон
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© Ассоциация футбола
© Ассоциация футбола
Сборная Узбекистана 13 сентября провел товарищеский матч с Мексикой - Sputnik Ўзбекистон
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