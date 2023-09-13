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https://sputniknews.uz/20230913/mirziyoeva-rossiyaning-ozbekistondagi-elchisi-bilan-uchrashdi-38877243.html
Мирзиёева Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашди — фото
Мирзиёева Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашди — фото
Саида Мирзиёева Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди.
2023-09-13T16:56+0500
2023-09-13T16:56+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
саида мирзиёева
олег мальгинов
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ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Бугун, 13 сентябрь куни Ўзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди. Бу ҳақда Мирзиёева Telegram каналида маълум қилди.
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мирзиёева россия ўзбекистон
мирзиёева россия ўзбекистон

Мирзиёева Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашди — фото

16:56 13.09.2023
© Саида МирзиёеваЎзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди
Ўзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2023
© Саида Мирзиёева
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Саида Мирзиёева Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Бугун, 13 сентябрь куни Ўзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди. Бу ҳақда Мирзиёева Telegram каналида маълум қилди.
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2023
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
© Саида Мирзиёева
“Мамлакатларимиз ўртасидаги таълим, фан, маданият, соғлиқни сақлаш ва ёшлар сиёсати соҳаларидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилдик”, - деб ёзади Мирзиёева.
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2023
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
© Саида Мирзиёева
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2023
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
© Саида Мирзиёева
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