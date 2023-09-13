Мирзиёева Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашди — фото
© Саида МирзиёеваЎзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди
© Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Бугун, 13 сентябрь куни Ўзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди. Бу ҳақда Мирзиёева Telegram каналида маълум қилди.
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
© Саида Мирзиёева
“Мамлакатларимиз ўртасидаги таълим, фан, маданият, соғлиқни сақлаш ва ёшлар сиёсати соҳаларидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилдик”, - деб ёзади Мирзиёева.
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
© Саида Мирзиёева
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
© Саида Мирзиёева