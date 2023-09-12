Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230912/toshkent-janubiy-saxalinsk-yangi-yonalishi-ochilishi-muhokama-qilindi-38836264.html
Тошкент - Жанубий-Сахалинск янги йўналиши очилиши муҳокама қилинди
Тошкент - Жанубий-Сахалинск янги йўналиши очилиши муҳокама қилинди
Илҳом Маҳкамов Россия Федерацияси транспорт вазири ўринбосари Дмитрий Зверев билан учрашув ўтказди.
2023-09-12T18:36+0500
2023-09-12T18:36+0500
жамият
ўзбекистон
россия
транспорт
ҳамкорлик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38836427_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_4de54e181d8441931976ed90ae092a51.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Бугун, 12 сентябрь куни Ўзбекистон транспорт вазири Илҳом Маҳкамов Россия Федерацияси транспорт вазири ўринбосари Дмитрий Зверев билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Жумладан, халқаро автомобиль ташувлари учун рухсатнома бланкалари сонини кўпайтириш, икки давлат шаҳарлари ўртасидаги рейслар частотасини ошириш муҳокама қилинди. Шунингдек, Тошкент - Жанубий-Сахалинск янги йўналишини очиш, мамлакатлар ўртасида Ўзбекистон – Туркманистон – Каспий денгизи – Россия мультимодал йўналишида экспорт-импорт юк ташувларини ташкил этиш ҳамда ҳамкорликнинг бошқа масалалари кўриб чиқилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38836427_149:238:1173:1006_1920x0_80_0_0_1f065afad7a984343356b368ba1eaabe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тошкент - жанубий-сахалинск
тошкент - жанубий-сахалинск

Тошкент - Жанубий-Сахалинск янги йўналиши очилиши муҳокама қилинди

18:36 12.09.2023
© Министерство транспортаМинистр транспорта Илхом Махкамов провел встречу с заместителем министра транспорта Российской Федерации Дмитрием Зверевым.
Министр транспорта Илхом Махкамов провел встречу с заместителем министра транспорта Российской Федерации Дмитрием Зверевым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2023
© Министерство транспорта
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Илҳом Маҳкамов Россия Федерацияси транспорт вазири ўринбосари Дмитрий Зверев билан учрашув ўтказди.
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Бугун, 12 сентябрь куни Ўзбекистон транспорт вазири Илҳом Маҳкамов Россия Федерацияси транспорт вазири ўринбосари Дмитрий Зверев билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
© Министерство транспортаМинистр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым
Министр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2023
© Министерство транспорта
Таъкидланишича, учрашувда транспорт ва логистика соҳасидаги икки томонлама ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
© Министерство транспортаМинистр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым
Министр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2023
© Министерство транспорта
Жумладан, халқаро автомобиль ташувлари учун рухсатнома бланкалари сонини кўпайтириш, икки давлат шаҳарлари ўртасидаги рейслар частотасини ошириш муҳокама қилинди. Шунингдек, Тошкент - Жанубий-Сахалинск янги йўналишини очиш, мамлакатлар ўртасида Ўзбекистон – Туркманистон – Каспий денгизи – Россия мультимодал йўналишида экспорт-импорт юк ташувларини ташкил этиш ҳамда ҳамкорликнинг бошқа масалалари кўриб чиқилди.
© Министерство транспортаМинистр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым
Министр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2023
© Министерство транспорта
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0