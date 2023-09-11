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Қорабоғда ўтказилган президент сайловини тан олмаймиз – Ўзбекистон ТИВ
Қорабоғда ўтказилган президент сайловини тан олмаймиз – Ўзбекистон ТИВ
Ўзбекистон Қорабоғда ўтказилган президент сайловини тан олмайди. Ўзбекистон дўст Озарбайжоннинг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини қатъий қўллаб-қувватлайди, унинг ички ишларига ҳар қандай аралашувни қоралайди. “Ўзбекистон 2023 йил 9 сентябрь куни Қорабоғда ўтказилган қўштирноқ ичидаги президент сайловларини тан олмайди”, - дейилган баёнотда.
2023-09-11T16:25+0500
2023-09-11T16:35+0500
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ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Ўзбекистон тан олинмаган Қорабоғда ўтказилган президент сайловини тан олмайди. Бу ҳақда мамлакат ТИВ расмий баёнот берди.Таъкидланишича, Ўзбекистон дўст Озарбайжоннинг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини қатъий қўллаб-қувватлайди, унинг ички ишларига ҳар қандай аралашувни қоралайди.“Ўзбекистон 2023 йил 9 сентябрь куни Қорабоғда ўтказилган қўштирноқ ичидаги президент сайловларини тан олмайди”, - дейилган баёнотда. Эслатиб ўтамиз, президент Шавкат Мирзиёев август охирида Озарбайжонга ташрифи чоғида Ўзбекистон Озарбайжоннинг ҳудудий яхлитлигини доим қўллаб-қувватлаб келгани ва бундан буён ҳам қўллаб-қувватлашини таъкидлаган эди.
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ўзбекистон қорабоғ

Қорабоғда ўтказилган президент сайловини тан олмаймиз – Ўзбекистон ТИВ

16:25 11.09.2023 (янгиланди: 16:35 11.09.2023)
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2023
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
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Таъкидланишича, Ўзбекистон дўст Озарбайжоннинг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини қатъий қўллаб-қувватлайди
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Ўзбекистон тан олинмаган Қорабоғда ўтказилган президент сайловини тан олмайди. Бу ҳақда мамлакат ТИВ расмий баёнот берди.
Таъкидланишича, Ўзбекистон дўст Озарбайжоннинг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини қатъий қўллаб-қувватлайди, унинг ички ишларига ҳар қандай аралашувни қоралайди.
“Ўзбекистон 2023 йил 9 сентябрь куни Қорабоғда ўтказилган қўштирноқ ичидаги президент сайловларини тан олмайди”, - дейилган баёнотда.
Эслатиб ўтамиз, президент Шавкат Мирзиёев август охирида Озарбайжонга ташрифи чоғида Ўзбекистон Озарбайжоннинг ҳудудий яхлитлигини доим қўллаб-қувватлаб келгани ва бундан буён ҳам қўллаб-қувватлашини таъкидлаган эди.
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