https://sputniknews.uz/20230911/ozbekiston-fanlar-akademiyasining-80-yilligi-yubileyi-otkaziladi-38757090.html
Ўзбекистон Фанлар академиясининг 80 йиллиги юбилейи ўтказилади — сана
Ўзбекистон Фанлар академиясининг 80 йиллиги юбилейи ўтказилади — сана
Фанлар академиясининг юбилей тадбирлари 2023 йил 12–14 декабрь кунлари Тошкент шаҳрида ўтказилади.
2023-09-11T10:00+0500
2023-09-11T10:00+0500
2023-09-11T11:47+0500
жамият
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ўзбекистон фанлар академияси
юбилей
президент қарори
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ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Ўзбекистон Фанлар академиясининг 80 йиллиги юбилейи ўтказилади. Бу ҳақда “Ҳуқуқий ахборот” канали хабар берди.“Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ташкил топганлигининг 80 йиллигига бағишланган юбилей тадбирларини ўтказишнинг ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент қарори қабул қилинди. Шунга кўра, қуйидагилар ташкил этилади:
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ўзбекистон фанлар академияси
ўзбекистон фанлар академияси
Ўзбекистон Фанлар академиясининг 80 йиллиги юбилейи ўтказилади — сана
10:00 11.09.2023 (янгиланди: 11:47 11.09.2023)
Фанлар академиясининг юбилей тадбирлари 2023 йил 12–14 декабрь кунлари Тошкент шаҳрида ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Ўзбекистон Фанлар академиясининг 80 йиллиги юбилейи ўтказилади. Бу ҳақда “Ҳуқуқий ахборот” канали хабар берди.
“Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ташкил топганлигининг 80 йиллигига бағишланган юбилей тадбирларини ўтказишнинг ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент қарори қабул қилинди.
Қарорга кўра, Фанлар академиясининг юбилей тадбирлари 2023 йил 12–14 декабрь кунлари Тошкент шаҳрида ўтказилади.
Шунга кўра, қуйидагилар ташкил этилади:
“Илм-фан – Янги Ўзбекистон пойдевори” мавзусида халқаро конференция;
Инновацион ишланмалар кўргазмаси;
Фанлар академиясининг ҳақиқий аъзолигига (академикликка) танлов;
“Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг тарихи” экспозицияси.