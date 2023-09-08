https://oz.sputniknews.uz/20230908/futbol-ozbekiston-jamoa-aqsh-ortoqlik-oyin-38708169.html
Футбол: Ўзбекистон-АҚШ ўртоқлик ўйинини қаерда онлайн томоша қилиш мумкин?
Футбол: Ўзбекистон-АҚШ ўртоқлик ўйинини қаерда онлайн томоша қилиш мумкин?
Ўйин Сент-Луис шаҳридаги “CityPark” стадионида бўлиб ўтади. Ўйин Тошкент вақти билан тонгги соат 03:30 да бошланади. АҚШ миллий терма жамоаси ФИФА рейтингида 11-ўринни эгаллайди. Мазкур баҳс жамоалар ўртасидаги илк ўзаро ўйин ҳисобланади. Онлайн томоша қилиш мумкин.
2023-09-08T15:42+0500
2023-09-08T15:42+0500
2023-09-08T15:47+0500
спорт
ақш
ўзбекистон
футбол
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ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Эртага, 9 сентябрь куни, футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси АҚШга қарши ўртоқлик ўйинини ўтказади.Ўйин Сент-Луис шаҳридаги “CityPark” стадионида бўлиб ўтади. Ўйин Тошкент вақти билан тонгги соат 03:30 да бошланади. Ўртоқлик ўйинини "Спорт" телеканали орқали томоша қилиш мумкин. Бугун Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сент-Луисда машғулот ўтказди. Маълумот учун, АҚШ миллий терма жамоаси ФИФА рейтингида 11-ўринни эгаллайди. Мазкур баҳс жамоалар ўртасидаги илк ўзаро ўйин ҳисобланади.
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футбол ақш ўзбекистон ўртоқлик ўйини онлайн томоша қилиш смотреть телеканал
футбол ақш ўзбекистон ўртоқлик ўйини онлайн томоша қилиш смотреть телеканал
Футбол: Ўзбекистон-АҚШ ўртоқлик ўйинини қаерда онлайн томоша қилиш мумкин?
15:42 08.09.2023 (янгиланди: 15:47 08.09.2023)
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сент-Луис шаҳрида АҚШга қарши ўртоқлик ўйинини ўтказади.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Эртага, 9 сентябрь куни, футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси АҚШга қарши ўртоқлик ўйинини ўтказади.
Ўйин Сент-Луис шаҳридаги “CityPark” стадионида бўлиб ўтади. Ўйин Тошкент вақти билан тонгги соат 03:30 да бошланади. Ўртоқлик ўйинини "Спорт" телеканали орқали томоша қилиш мумкин.
Бугун Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сент-Луисда машғулот ўтказди.
Маълумот учун, АҚШ миллий терма жамоаси ФИФА рейтингида 11-ўринни эгаллайди. Мазкур баҳс жамоалар ўртасидаги илк ўзаро ўйин ҳисобланади.