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https://oz.sputniknews.uz/20230907/rossiya-sport-vaziri-ozbekistonga-keldi-38661692.html
Россия спорт вазири Ўзбекистонга келди
Россия спорт вазири Ўзбекистонга келди
Россия делегацияси Хивада бўлиб ўтадиган этноспорт фестивалида меҳмон бўлиши кутилмоқда.
2023-09-07T15:19+0500
2023-09-07T15:21+0500
россия
ўзбекистон
спорт
ўзбекистон - россия
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ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Бугун тогда Россия спорт вазири Олег Матицин бошчилигидаги Россия делегацияси Ўзбекистонга келди. Меҳмонларни Урганч халқаро аэрапортида республика ёшлар сиёсати ва спорт вазири Адҳам Икромов кутиб олди. Россия спорт вазирлиги делегацияси ўзбекистонлик ҳамкасблари билан учрашув ўтказади. 7-10 сентябрь кунлари Хива шаҳридаги “Ичан қалъа” мажмуасида бўлиб ўтадиган Халқаро этноспорт фестивалида меҳмон сифатида иштирок этади.Маълумот учун, Россия ва Ўзбекистон спорт вазирлари мунтазам учрашувлар ўтказиб туришади. Сўнгги бор Олег Матицин ва Адҳам Икромов 2022 йилнинг декабрида учрашиб, Ўзбекистон ва Россия орасида спорт соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш, ШҲТ аъзолари спорт ўйинлари ўтказиш ва бошқа масалалар борасида келишиб олишган эди.
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россия спорт вазир хива этноспорт фестивали олег матыцин адхам икромов
россия спорт вазир хива этноспорт фестивали олег матыцин адхам икромов

Россия спорт вазири Ўзбекистонга келди

15:19 07.09.2023 (янгиланди: 15:21 07.09.2023)
© Министерство молодежной политики и спортаРоссия спорт вазири Олега Матицын Ўзбекистонга келди
Россия спорт вазири Олега Матицын Ўзбекистонга келди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2023
© Министерство молодежной политики и спорта
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НовостиTelegram
Россия делегацияси Хивада бўлиб ўтадиган этноспорт фестивалида меҳмон бўлиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Бугун тогда Россия спорт вазири Олег Матицин бошчилигидаги Россия делегацияси Ўзбекистонга келди. Меҳмонларни Урганч халқаро аэрапортида республика ёшлар сиёсати ва спорт вазири Адҳам Икромов кутиб олди.
Россия спорт вазирлиги делегацияси ўзбекистонлик ҳамкасблари билан учрашув ўтказади. 7-10 сентябрь кунлари Хива шаҳридаги “Ичан қалъа” мажмуасида бўлиб ўтадиган Халқаро этноспорт фестивалида меҳмон сифатида иштирок этади.
© Министерство молодежной политики и спортаРоссия спорт вазири Олега Матицын Ўзбекистонга келди
В международном аэропорту Ургенча встретили министра спорта России Олега Матицына. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2023
Россия спорт вазири Олега Матицын Ўзбекистонга келди
© Министерство молодежной политики и спорта
Маълумот учун, Россия ва Ўзбекистон спорт вазирлари мунтазам учрашувлар ўтказиб туришади. Сўнгги бор Олег Матицин ва Адҳам Икромов 2022 йилнинг декабрида учрашиб, Ўзбекистон ва Россия орасида спорт соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш, ШҲТ аъзолари спорт ўйинлари ўтказиш ва бошқа масалалар борасида келишиб олишган эди.
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