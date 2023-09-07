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https://sputniknews.uz/20230907/erondan-ozbekiston-orqali-konteyner-poezdlari-tashkil-etiladi-38649707.html
Эрондан Ўзбекистон орқали контейнер поездлари ташкил этилади
Эрондан Ўзбекистон орқали контейнер поездлари ташкил этилади
Учрашув давомида Эрондан Тожикистонга Ўзбекистон орқали транзит юкларни ўтказишни тезлаштириш, контейнер поездларини ташкил этиш каби масалалар муҳокама қилинди.
2023-09-07T08:42+0500
2023-09-07T08:42+0500
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ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Эрондан Ўзбекистон орқали контейнер поездлари ташкил этилади. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ матбуот хизмати хабар берди.“Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқарув раиси в.б. А. С. Камалов ва Эроннинг Тошкентдаги элчиҳонаси иқтисодий масалалар бўйича маслаҳатчиси Ҳусайн Парвареш билан учрашув бўлиб ўтди.Учрашувда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги темир йўл транспортини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи – О. Р. Иркабаев, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тегишли бўлинмалари мутахассислари ҳам иштирок этди.Учрашув давомида Эрондан Тожикистонга Ўзбекистон орқали транзит юкларни ўтказишни тезлаштириш, контейнер поездларини ташкил этиш, кўп томонлама ишчи гуруҳлар билан фаол иштирок этиш каби масалалар муҳокама қилинди.
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эрон ўзбекистон контейнер поездлари
эрон ўзбекистон контейнер поездлари

Эрондан Ўзбекистон орқали контейнер поездлари ташкил этилади

08:42 07.09.2023
© АО "Узтемирйулконтейнер" “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқарув раиси в.б. А. С. Камалов ва Эроннинг Тошкентдаги элчиҳонаси иқтисодий масалалар бўйича маслаҳатчиси Ҳусайн Парвареш билан учрашув бўлиб ўтди.
“Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқарув раиси в.б. А. С. Камалов ва Эроннинг Тошкентдаги элчиҳонаси иқтисодий масалалар бўйича маслаҳатчиси Ҳусайн Парвареш билан учрашув бўлиб ўтди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2023
© АО "Узтемирйулконтейнер"
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Учрашув давомида Эрондан Тожикистонга Ўзбекистон орқали транзит юкларни ўтказишни тезлаштириш, контейнер поездларини ташкил этиш каби масалалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Эрондан Ўзбекистон орқали контейнер поездлари ташкил этилади. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ матбуот хизмати хабар берди.
“Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқарув раиси в.б. А. С. Камалов ва Эроннинг Тошкентдаги элчиҳонаси иқтисодий масалалар бўйича маслаҳатчиси Ҳусайн Парвареш билан учрашув бўлиб ўтди.
© АО "Узтемирйулконтейнер" Контейнерные поезда организуются из Исламской Республики Иран через Республики Узбекистан
Контейнерные поезда организуются из Исламской Республики Иран через Республики Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2023
Контейнерные поезда организуются из Исламской Республики Иран через Республики Узбекистан
© АО "Узтемирйулконтейнер"
Учрашувда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги темир йўл транспортини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи – О. Р. Иркабаев, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тегишли бўлинмалари мутахассислари ҳам иштирок этди.
© АО "Узтемирйулконтейнер" Контейнерные поезда организуются из Исламской Республики Иран через Республики Узбекистан
Контейнерные поезда организуются из Исламской Республики Иран через Республики Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2023
Контейнерные поезда организуются из Исламской Республики Иран через Республики Узбекистан
© АО "Узтемирйулконтейнер"
Учрашув давомида Эрондан Тожикистонга Ўзбекистон орқали транзит юкларни ўтказишни тезлаштириш, контейнер поездларини ташкил этиш, кўп томонлама ишчи гуруҳлар билан фаол иштирок этиш каби масалалар муҳокама қилинди.
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