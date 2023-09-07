https://sputniknews.uz/20230907/erondan-ozbekiston-orqali-konteyner-poezdlari-tashkil-etiladi-38649707.html

Эрондан Ўзбекистон орқали контейнер поездлари ташкил этилади

Эрондан Ўзбекистон орқали контейнер поездлари ташкил этилади

Учрашув давомида Эрондан Тожикистонга Ўзбекистон орқали транзит юкларни ўтказишни тезлаштириш, контейнер поездларини ташкил этиш каби масалалар муҳокама қилинди.

2023-09-07T08:42+0500

2023-09-07T08:42+0500

2023-09-07T08:42+0500

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ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Эрондан Ўзбекистон орқали контейнер поездлари ташкил этилади. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ матбуот хизмати хабар берди.“Ўзтемирйўлконтейнер” АЖ бошқарув раиси в.б. А. С. Камалов ва Эроннинг Тошкентдаги элчиҳонаси иқтисодий масалалар бўйича маслаҳатчиси Ҳусайн Парвареш билан учрашув бўлиб ўтди.Учрашувда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги темир йўл транспортини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи – О. Р. Иркабаев, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тегишли бўлинмалари мутахассислари ҳам иштирок этди.Учрашув давомида Эрондан Тожикистонга Ўзбекистон орқали транзит юкларни ўтказишни тезлаштириш, контейнер поездларини ташкил этиш, кўп томонлама ишчи гуруҳлар билан фаол иштирок этиш каби масалалар муҳокама қилинди.

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