https://sputniknews.uz/20230905/shavkat-mirziyoev-pokiston-delegatsiyasini-qabul-qildi-38604451.html
Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
Покистон делегацияси билан ҳамкорликни янада ривожлантириш ва стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди. 05.09.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-09-05T20:34+0500
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ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 сентябрь куни Покистон Ислом Республикаси Қуролли кучлари Қуруқлик қўшинлари қўмондони генерал Асим Мунир бошчилигидаги делегацияни қабул қилди.Хусусан, “Термиз – Мозори-Шариф - Пешовар” темир йўлини барпо этиш лойиҳасини илгари суриш мақсадида амалий саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш муҳимлиги таъкидланди.Шунингдек, минтақада хавфсизликни таъминлаш мақсадида, Афғонистондаги вазиятнинг ривожланиши нуқтаи назаридан фикр алмашилди.
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Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
20:34 05.09.2023 (янгиланди: 20:36 05.09.2023)
Покистон делегацияси билан ҳамкорликни янада ривожлантириш ва стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 сентябрь куни Покистон Ислом Республикаси Қуролли кучлари Қуруқлик қўшинлари қўмондони генерал Асим Мунир бошчилигидаги делегацияни қабул қилди.
Суҳбат давомида Ўзбекистон ва Покистон орасида ўзаро савдонинг юқори ўсиш суръатини давом эттириш, инфратузилмавий лойиҳаларни тезлаштириш ҳамда икки мамлакат етакчи корхоналарининг кооперация алоқаларини кучайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Хусусан, “Термиз – Мозори-Шариф - Пешовар” темир йўлини барпо этиш лойиҳасини илгари суриш мақсадида амалий саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш муҳимлиги таъкидланди.
Шунингдек, минтақада хавфсизликни таъминлаш мақсадида, Афғонистондаги вазиятнинг ривожланиши нуқтаи назаридан фикр алмашилди.