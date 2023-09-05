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https://sputniknews.uz/20230905/shavkat-mirziyoev-pokiston-delegatsiyasini-qabul-qildi-38604451.html
Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
Покистон делегацияси билан ҳамкорликни янада ривожлантириш ва стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди. 05.09.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-09-05T20:34+0500
2023-09-05T20:36+0500
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ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 сентябрь куни Покистон Ислом Республикаси Қуролли кучлари Қуруқлик қўшинлари қўмондони генерал Асим Мунир бошчилигидаги делегацияни қабул қилди.Хусусан, “Термиз – Мозори-Шариф - Пешовар” темир йўлини барпо этиш лойиҳасини илгари суриш мақсадида амалий саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш муҳимлиги таъкидланди.Шунингдек, минтақада хавфсизликни таъминлаш мақсадида, Афғонистондаги вазиятнинг ривожланиши нуқтаи назаридан фикр алмашилди.
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Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди

20:34 05.09.2023 (янгиланди: 20:36 05.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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НовостиTelegram
Покистон делегацияси билан ҳамкорликни янада ривожлантириш ва стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 сентябрь куни Покистон Ислом Республикаси Қуролли кучлари Қуруқлик қўшинлари қўмондони генерал Асим Мунир бошчилигидаги делегацияни қабул қилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
Президент Узбекистана принял делегацию Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2023
Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Суҳбат давомида Ўзбекистон ва Покистон орасида ўзаро савдонинг юқори ўсиш суръатини давом эттириш, инфратузилмавий лойиҳаларни тезлаштириш ҳамда икки мамлакат етакчи корхоналарининг кооперация алоқаларини кучайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Хусусан, “Термиз – Мозори-Шариф - Пешовар” темир йўлини барпо этиш лойиҳасини илгари суриш мақсадида амалий саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш муҳимлиги таъкидланди.
Шунингдек, минтақада хавфсизликни таъминлаш мақсадида, Афғонистондаги вазиятнинг ривожланиши нуқтаи назаридан фикр алмашилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
Президент Узбекистана принял делегацию Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2023
Шавкат Мирзиёев Покистон делегациясини қабул қилди
© Пресс-служба президента Узбекистана
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