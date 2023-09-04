https://sputniknews.uz/20230904/qatiy-choralar-aqshda-ukrainadagi-vaziyat-tufayli-baydenga-murojaat-qilishdi-38532278.html
"Қатъий чоралар". АҚШда Украинадаги вазият туфайли Байденга мурожаат қилишди
"Қатъий чоралар". АҚШда Украинадаги вазият туфайли Байденга мурожаат қилишди
Пентагоннинг собиқ маслаҳатчиси Макгрегор Байденни Украина бўйича музокараларни бошлашга чақирди. 04.09.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-09-04T10:46+0500
2023-09-04T10:46+0500
2023-09-04T10:46+0500
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ТОШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Пентагон раҳбарининг собиқ маслаҳатчиси полковник Дуглас Макгрегор Х ижтимоий тармоғида АҚШ президенти Жо Байденни Киев расмийларини Россия билан тинчлик музокараларини бошлашга мажбурлашга чақирди.Мутахассиснинг фикрига кўра, собиқ Совет республикаси — Украинадаги АҚШ томонидан авж олган можаро, АҚШ иқтисодиётининг заифлашуви, жиноятчиликнинг кучайиши ва очиқ чегаралар туфайли миграция инқирози Оқ уйдан қатъий чора кўришни талаб қилади.Москва музокараларга тайёр эканини бир неча бор билдирган, бироқ Киев уларга қонунчилик даражасида тақиқ қўйган. Владимир Зеленский ўтган йилнинг ноябр ойида G20да "Минск-3" бўлмаслигини айтган эди. Президент матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, бу каби сўзлар Киевнинг музокаралар ўтказишни истамаслиги ҳақидаги позициясини мутлақо тасдиқлайди.
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, ақш, россия, владимир зеленский, жо байден, киев, дмитрий песков, пентагон
дунё янгиликлари, дунёда, украина, ақш, россия, владимир зеленский, жо байден, киев, дмитрий песков, пентагон
"Қатъий чоралар". АҚШда Украинадаги вазият туфайли Байденга мурожаат қилишди
Пентагоннинг собиқ маслаҳатчиси Макгрегор Байденни Украина бўйича музокараларни бошлашга чақирди.
ТОШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Пентагон раҳбарининг собиқ маслаҳатчиси полковник Дуглас Макгрегор Х ижтимоий тармоғида АҚШ президенти Жо Байденни Киев расмийларини Россия билан тинчлик музокараларини бошлашга мажбурлашга чақирди.
Ҳозир музокараларни айни вақти. Кўп офатлардан қутулиш йўли Москвага эмас, айнан Вашингтонга керак. Муросага келинглар, аҳмоқлар! — деб ёзди у.
Мутахассиснинг фикрига кўра, собиқ Совет республикаси — Украинадаги АҚШ томонидан авж олган можаро, АҚШ иқтисодиётининг заифлашуви, жиноятчиликнинг кучайиши ва очиқ чегаралар туфайли миграция инқирози Оқ уйдан қатъий чора кўришни талаб қилади.
Москва музокараларга тайёр эканини бир неча бор билдирган, бироқ Киев уларга қонунчилик даражасида тақиқ қўйган. Владимир Зеленский ўтган йилнинг ноябр ойида G20да "Минск-3" бўлмаслигини айтган эди. Президент матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, бу каби сўзлар Киевнинг музокаралар ўтказишни истамаслиги ҳақидаги позициясини мутлақо тасдиқлайди.