https://sputniknews.uz/20230904/moskva-grand-skate-tour-2023-festival-38554852.html
Москвадаги “Grand Skate Tour 2023” фестивали қандай ўтди - видео
Москвадаги “Grand Skate Tour 2023” фестивали қандай ўтди - видео
Москвадаги Горький боғида “Grand Skate Tour 2023” скейтбординг ва роллер спорти фестивали бўлиб ўтди. Фестивалда 40 та давлатдан, жумладан, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистондан спортчилар қатнашди.
2023-09-04T17:08+0500
2023-09-04T17:08+0500
2023-09-04T17:08+0500
видео
мултимедиа
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Фестивалда 40 та давлатдан, жумладан, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистондан спортчилар қатнашди.Батафсил - Sputnik видеосида.
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москва grand skate tour 2023” скейтбординг ва роллер спорти фестивали
москва grand skate tour 2023” скейтбординг ва роллер спорти фестивали
Москвадаги “Grand Skate Tour 2023” фестивали қандай ўтди - видео
Москвадаги Горький боғида “Grand Skate Tour 2023” скейтбординг ва роллер спорти фестивали бўлиб ўтди.
Фестивалда 40 та давлатдан, жумладан, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистондан спортчилар қатнашди.
Батафсил - Sputnik
видеосида.