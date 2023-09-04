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https://sputniknews.uz/20230904/moskva-grand-skate-tour-2023-festival-38554852.html
Москвадаги “Grand Skate Tour 2023” фестивали қандай ўтди - видео
Москвадаги “Grand Skate Tour 2023” фестивали қандай ўтди - видео
Москвадаги Горький боғида “Grand Skate Tour 2023” скейтбординг ва роллер спорти фестивали бўлиб ўтди. Фестивалда 40 та давлатдан, жумладан, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистондан спортчилар қатнашди.
2023-09-04T17:08+0500
2023-09-04T17:08+0500
видео
мултимедиа
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Фестивалда 40 та давлатдан, жумладан, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистондан спортчилар қатнашди.Батафсил - Sputnik видеосида.
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москва grand skate tour 2023” скейтбординг ва роллер спорти фестивали
москва grand skate tour 2023” скейтбординг ва роллер спорти фестивали

Москвадаги “Grand Skate Tour 2023” фестивали қандай ўтди - видео

17:08 04.09.2023
© Sputnik
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НовостиTelegram
Москвадаги Горький боғида “Grand Skate Tour 2023” скейтбординг ва роллер спорти фестивали бўлиб ўтди.
Фестивалда 40 та давлатдан, жумладан, Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистондан спортчилар қатнашди.
Батафсил - Sputnik видеосида.
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