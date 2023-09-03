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Ушбу рукнимизда илм-фан, инсон соғлиги, фойдали ва зарарли озиқ-овқатлар, парҳез таомлар, шифокорлар маслаҳати ва бошқа барча учун қизиқарли маълумотлар бор.
https://sputniknews.uz/20230903/qiziqarli-test-ozbeklar-ism-tanlashda-nimalarga-etibor-qaratgan-38519316.html
Қизиқарли тест: ўзбеклар исм танлашда нималарга эътибор қаратган
Қизиқарли тест: ўзбеклар исм танлашда нималарга эътибор қаратган
Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни текшириб кўринг!
2023-09-03T11:46+0500
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тест исм
тест исм
Қизиқарли тест: ўзбеклар исм танлашда нималарга эътибор қаратган
11:46 03.09.2023
© Sputnik / Георгий Зельма
Узбекская ССР. Большая узбекская семья Икрамовых. Бабушка с внучатами.
© Sputnik / Георгий Зельма
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Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни текшириб кўринг!
1 ундан 10
Ўзбекларда қандай исмлар қўйиш гўдакка оғирлик қилади деб ҳисобланган?
Пайғамбар ва авлиёларнинг исмлари
Подшоҳ ва саркардаларнинг исмлари
Ёмонлиги билан ном чиқарган одамлар исмлари
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