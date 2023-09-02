https://sputniknews.uz/20230902/zelenskiy-ukraina-qurolli-kuchlar-tashviqot-38516763.html
“Ҳаммаси ёлғон”: Зеленскийнинг Украина Қуролли кучлари ҳақидаги ташвиқоти фош қилинди
“Ҳаммаси ёлғон”: Зеленскийнинг Украина Қуролли кучлари ҳақидаги ташвиқоти фош қилинди
Олег Соскин: Зеленский фронтдаги вазият ҳақида ёлғон гапирмоқда, Россия Қуролли Кучлари Купянск яқинида олдинга силжимоқда.
2023-09-02T21:34+0500
2023-09-02T21:34+0500
2023-09-02T21:34+0500
дунёда
украина
россия
ҳужум
владимир зеленский
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ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Украина Қуролли кучлари (УҚК) қарши ҳужум пайтида нафақат муваффақиятга эриша олмади, балки Харков вилоятидаги мудофаа чизиғи устидан назоратни ҳам йўқота бошлади. Бундай фикрни Украина собиқ президенти Леонид Кучманинг собиқ маслаҳатчиси Олег Соскин билдириб ўтди, деб ёзмодқа Sputnik радиоси.У ижтимоий тармоқдаги ўз блогида Ғарб томонидан илгари сурилаётган тактикалар Украина Қуролли кучлари учун самарасиз бўлиб чиққани, НАТО техникалари эса эскирганлигини ва уларни Россия қуроллари билан таққослаб бўлмаслигини таъкидлади.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Asia Times нашридаги мақолада катта йўқотишлар туфайли Киев қарши ҳужумни давом эттириш учун номақбул қадам ташлашга мажбур бўлиши маълум қилинганди.
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зеленскийнинг украина қуролли кучлари олег соскин фронт вазият ёлғон россия қуролли кучлари купянск
зеленскийнинг украина қуролли кучлари олег соскин фронт вазият ёлғон россия қуролли кучлари купянск
“Ҳаммаси ёлғон”: Зеленскийнинг Украина Қуролли кучлари ҳақидаги ташвиқоти фош қилинди
Олег Соскин: Зеленский фронтдаги вазият ҳақида ёлғон гапирмоқда, Россия Қуролли Кучлари Купянск яқинида олдинга силжимоқда.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Украина Қуролли кучлари (УҚК) қарши ҳужум пайтида нафақат муваффақиятга эриша олмади, балки Харков вилоятидаги мудофаа чизиғи устидан назоратни ҳам йўқота бошлади. Бундай фикрни Украина собиқ президенти Леонид Кучманинг собиқ маслаҳатчиси Олег Соскин билдириб ўтди, деб ёзмодқа Sputnik радиоси.
“Рус қўшинларининг ҳужуми бор, энг оғир жанглар Купянск яқинида давом этмоқда. Ҳамма жойда, Маринкада ҳам”, дейди у.
У ижтимоий тармоқдаги ўз блогида Ғарб томонидан илгари сурилаётган тактикалар Украина Қуролли кучлари учун самарасиз бўлиб чиққани, НАТО техникалари эса эскирганлигини ва уларни Россия қуроллари билан таққослаб бўлмаслигини таъкидлади.
“Зеленский доимий равишда у ерда ҳужум кетаётганини айтади ... Фронтда ҳеч нарса йўқ, ҳаммаси ёлғон ... Улар ҳар доим аллақачон ғалаба, аллақачон ҳужум бўлганини айтади - ҳар куни мана шу”, дея қўшимча қилди у.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Asia Times нашридаги мақолада катта йўқотишлар туфайли Киев қарши ҳужумни давом эттириш учун номақбул қадам ташлашга мажбур бўлиши маълум қилинганди.