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https://oz.sputniknews.uz/20230901/zelenskiy-ittifoqchilar-38490237.html
Зеленскийнинг қарори унинг иттифоқчиларини ғазаблантирди – ОАВ
Зеленскийнинг қарори унинг иттифоқчиларини ғазаблантирди – ОАВ
Украинанинг ғарблик иттифоқчилари Владимир Зеленскийнинг тактикаси ва Украина Қуролли кучлари (УҚК) қарши ҳужумининг секин жараёнидан дарғазаб. Таъкидланишича, америкаликлар қарши ҳужум украинларга Қримни назоратга олишга имкон бериши мумкинлигига умид қилишган, бироқ бу рўй бермади.
2023-09-01T16:44+0500
2023-09-01T16:44+0500
дунёда
украина
владимир зеленский
ғарб
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ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Украинанинг ғарблик иттифоқчилари Владимир Зеленскийнинг тактикаси ва Украина Қуролли кучлари (УҚК) қарши ҳужумининг секин жараёнидан дарғазаб. Бу ҳақда Американинг халқаро муносабатлар бўйича кенгаши ходими Чарльз Купчан “The New York Times” газетасига маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.“Қарши ҳужум бундай секин кетаётган, Америка мудофаа ва разведкаси украинларни айблашни бошлаётган экан, Ғарб ҳукуматлари шунча миқдорда асбоб-ускуна етказиб бергандан ва умидларга тўлгандан кейин ўзларини янада заиф ҳис қилишмоқда”, - деган таҳлилчи.Унинг сўзларига кўра, америкаликлар қарши ҳужум украинларга Қримни назоратга олишга имкон бериши мумкинлигига умид қилишган, бироқ бу рўй бермади.
https://oz.sputniknews.uz/20230901/rossiya-ukraina-mojaroda-golib-38475617.html
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владимир зеленский украина ғарб америка россия
владимир зеленский украина ғарб америка россия

Зеленскийнинг қарори унинг иттифоқчиларини ғазаблантирди – ОАВ

16:44 01.09.2023
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Таъкидланишича, Ғарбнинг Украина қарши ҳужумидан умидлари катта бўлган, бироқ бу умидлар пучга чиқмоқда.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Украинанинг ғарблик иттифоқчилари Владимир Зеленскийнинг тактикаси ва Украина Қуролли кучлари (УҚК) қарши ҳужумининг секин жараёнидан дарғазаб. Бу ҳақда Американинг халқаро муносабатлар бўйича кенгаши ходими Чарльз Купчан “The New York Times” газетасига маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.
“Қарши ҳужум бундай секин кетаётган, Америка мудофаа ва разведкаси украинларни айблашни бошлаётган экан, Ғарб ҳукуматлари шунча миқдорда асбоб-ускуна етказиб бергандан ва умидларга тўлгандан кейин ўзларини янада заиф ҳис қилишмоқда”, - деган таҳлилчи.
Унинг сўзларига кўра, америкаликлар қарши ҳужум украинларга Қримни назоратга олишга имкон бериши мумкинлигига умид қилишган, бироқ бу рўй бермади.
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