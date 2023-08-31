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Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни Мустақиллик куни билан табриклади
Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни Мустақиллик куни билан табриклади
Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистон мустақиллигининг 32 йиллиги билан табрикламоқда. 31.08.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-08-31T20:26+0500
2023-08-31T20:26+0500
россия
ўзбекистон - россия
владимир путин
шавкат мирзиёев
табрик
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ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни Мустақиллик куни билан табриклаб ўзининг эзгу тилакларини билдирди. Хусусан, Россия етакчиси Ўзбекистон иқтисодий ютуқларини алоҳида таъкидлаб, Россия билан шерикчилик муносабатларига юксак баҳо берди. Мамлакатларимиз ўртасидаги муносабатлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида муваффақиятли ривожланмоқда. Москва ва Тошкентнинг МДҲ, ШҲТ, БМТ ва бошқа кўп томонлама тузилмалардаги ҳамкорлиги яхши самара бермоқда", - дейилади Россия президенти табрик сўзида. Табрик охирида Владимир Путин Шавкат Мирзиёевга мустаҳкам соғлик ва Ўзбекистоннинг барча фуқароларига тинчлик-осойишталик ва равнақ тилаган.
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россия, ўзбекистон - россия, владимир путин, шавкат мирзиёев, табрик

Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни Мустақиллик куни билан табриклади

20:26 31.08.2023
© Sputnik / Алексей Никольский / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Узбекистана Ш. Мирзиеевым
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Узбекистана Ш. Мирзиеевым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистон мустақиллигининг 32 йиллиги билан табрикламоқда.
ТОШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни Мустақиллик куни билан табриклаб ўзининг эзгу тилакларини билдирди.
Хусусан, Россия етакчиси Ўзбекистон иқтисодий ютуқларини алоҳида таъкидлаб, Россия билан шерикчилик муносабатларига юксак баҳо берди.
"Мамлакатингиз иқтисодий ва ижтимоий ривожланишда эришган ютуқлар барчага маълум, Ўзбекистон жаҳон майдонида катта нуфузга эга, халқаро кун тартибидаги долзарб масалаларни ҳал этишда муҳим роль ўйнамоқда.
Мамлакатларимиз ўртасидаги муносабатлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида муваффақиятли ривожланмоқда. Москва ва Тошкентнинг МДҲ, ШҲТ, БМТ ва бошқа кўп томонлама тузилмалардаги ҳамкорлиги яхши самара бермоқда", - дейилади Россия президенти табрик сўзида.
Табрик охирида Владимир Путин Шавкат Мирзиёевга мустаҳкам соғлик ва Ўзбекистоннинг барча фуқароларига тинчлик-осойишталик ва равнақ тилаган.
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